La preselección argentina de cestoball cuenta con presencia correntina

María Guillermina Blanco, jugadora del Club de Regatas Corrientes, y Julieta Miño, de Boca Unidos, fueron convocadas para integrar la preselección argentina de cestoball. Mientras que en la rama masculina también fueron convocados Ricardo Marturet, Bruno Fernández y Nelson Vallejos.

Esta convocatoria termina siendo histórica porque apunta a formar los equipos, de mujeres y varones, que tomarán parte del primer mundial de la disciplina que se concretará en febrero de 2023 en India.

Tradicionalmente, en el acto de cierre del Campeonato Argentino, en reconocimiento a las jugadoras más destacadas del torneo, se nombraba a las doce integrantes de la selección argentina, pero ahora fue distinto, ya que se tomó la decisión de armar una preselección y convocar a 24 jugadoras de las doce provincias que compitieron.

“Estábamos sentadas con mis compañeras en el acto, cuando escuché por parlante mi convocatoria a la preselección argentina; fue una sorpresa hermosa, me llené de alegría. La verdad que no me lo esperaba, mis compañeras gritaban y me felicitaban”, reconoció Blanco, una de las correntinas convocadas. “Cuando caminaba al encuentro de la entrenadora de la selección para saludarla y ubicarme en el frente con el resto de las convocadas, me temblaban las piernas, una sensación hermosa la que pasé. Estoy muy contenta, muy feliz, como viviendo un sueño”, agregó.

“Ahora ya estoy planeando cómo sigo con mis entrenamientos para llegar lo mejor posible a las futuras convocatorias que haga la entrenadora, que hasta ahora no tienen fecha ni lugar. Va a ser una lucha deportiva de 24 chicas para ocupar los doce lugares”, reconoció.