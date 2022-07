Con el campo y en platea nacional, por primera vez Valdés habló del nuevo gabinete

Por primera vez desde que se produjeron los cambios en el gabinete de Alberto Fernández, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habló del ascenso de Sergio Massa a superministro de Economía. No depositó demasiadas expectativas, expresó un deseo de mejorías en la situación nacional y advirtió que no lo llamaron desde la Casa Rosada.

En La Rural de Palermo y en contexto 100% opositor al Gobierno nacional, el mandatario le restó expectativa a la llegada de Massa al gabinete de Fernández, al decir que "son los mismos actores que están cambiando de sillas alrededor de la misma mesa".

No obstante, Valdés deseó que "a la Argentina le vaya mejor" con estos cambios, entendiendo que "hay que hacer lo que se debe hacer para salir adelante, le pusimos una ficha a (Silvina) Batakis (ex ministra de Economía) y duró 24 días, ojalá que ahora puedan llevar a la Argentina para adelante, hasta ahora no lo hicieron, fracasaron y esperemos ver cómo terminan, porque les queda muy poco tiempo".

E indicó también que hasta el momento no lo contactaron desde el Gobierno nacional a partir de los últimos cambios en Economía.

Las declaraciones de Valdés fueron formuladas en una entrevista para el canal LN+ compartida con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego de la inauguración oficial de la exposición de la Sociedad Rural Argentina en Palermo.

Junto al alcalde metropolitano, el mandatario correntino recorrió el predio ferial e hizo un alto para destacar la exposición de Corrientes en su stand.