Condena e inhabilitación a Moreno por amenazas

El exsecretario de Comercio Interior del Gobierno de Cristina Kirchner, Guillermo Moreno, fue condenado ayer a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas por haber llegado con guantes de boxeo y cascos a una asamblea a empresa Papel Prensa en 2010.

Los jueces Nicolás Toselli y Sabrina Namer, del Tribunal Oral Federal 8, condenaron al exsecretario de Comercio Interior, mientras que la magistrada Gabriela López Iñíguez votó la absolución. Moreno podrá apelar la condena para que sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Hace tres meses Moreno empezó a ser juzgado por las amenazas y la “perturbación al ejercicio de funciones públicas” que cometió en la asamblea de accionistas del 2 de agosto de 2010 de la empresa Papel Prensa.

En esa ocasión, Moreno se presentó en el lugar con casco y guantes de boxeo y amenazó a los gritos a directivos y accionistas de la empresa fabricante de papel mientras trataban de llevar adelante la asamblea. El episodio quedó registrado en video y fue difundido por los medios de comunicación en ese momento.

El fiscal Marcelo Colombo había pedido que Moreno fuera condenado a dos años y cuatro meses de cárcel, y la querella pidió cuatro años.

El abogado defensor del ex secretario de Comercio, Alejandro Rúa, en el juicio señaló que Moreno no cometió el delito de amenazas porque no hubo consecuencias a futuro. Pero además, el letrado destacó que los cascos y los guantes se dio en un clima jocoso lejos de una situación de violencia real.

“Creo que la declaración indagatoria fue clara y pertinente y la exposición de mi abogado allanó el camino a una sabia decisión de ustedes. No tengo nada que agregar”, fueron las últimas palabras de Moreno al tribunal.

En la primera audiencia del juicio, se leyeron los requerimientos de acusación por los delitos de “perturbación al ejercicio de las funciones públicas y amenazas simples y coactiva”. Moreno “amedrentó y alarmó a un grupo de personas que intervinieron o accionistas” y para ello “exhibió guantes de boxeo y casco, ordenó apagar las luces, obstruir la puerta y dijo que nadie podía salir y entrar”, se leyó en la imputación.

En esa asamblea, el entonces secretario de Comercio, que llegó al lugar en representación de las acciones que tiene en la compañía el Estado Nacional, advirtió que las diferencias se zanjarían “por la razón o por la fuerza”, según la acusación leída en la primera audiencia del juicio oral.

(JML)