La tortura de la inflación

Como un espejo de la realidad, el índice de inflación que mide el propio Gobierno alcanzó ayer el 7,4 % mensual de julio. Es el reflejo de lo que pasa cada día en cada pasillo de almacén de barrio y supermercado de la Argentina: la escalada de precios no se soporta más.

La medición de ayer es el guarismo más alto en 20 años. Se trata, esta, de la generación de consumidores que padece la mayor fractura de todos los códigos del comercio con sus clientes, basado, sin lugar a dudas, en los tropiezos de las políticas económicas oficiales.

No alcanza el relato, no alcanzaron los bonos, no alcanza con enviar señales (pero que al final son negativas), no alcanza con decir que hay una guerra si al final se va a ir perdiendo en todos los flancos. No alcanza.

Las mentiras son tan frágiles que chocan con ese espejo de la realidad que refleja ese 7,4 % y se hacen añicos.

Es hora de que el volantazo del Gobierno de Alberto Fernández empiece a enderezar lo que más importa: la subsistencia de las familias.

El país, a fuerza de semejantes cachetadas a las economías domésticas, comenzó a ser una real fábrica de pobreza.

Como lo señalara esa privilegiada relatora de la coyuntura que también es crítica de su propio gobierno, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por primera vez en mucho tiempo se ve que hay gente que trabaja y es pobre.

La indignidad que representa ser agentes en relación de dependencia incluso en sectores de ingresos medios y saber que el resultado no arrima los consumos necesarios al nivel que mide la pobreza. Y en los peores casos, de la indigencia. Segundos después de que se conociera la inflación del 7,4 % en julio, que fue la más alta en 20 años y duplicó la suba de los salarios, la oposición disparó fuertes críticas al presidente Alberto Fernández, al gobierno en general: “Se acabó el relato”.

“El día que la inflación alcanza el dato más alto desde 2002, el presidente Alberto Fernández dice incoherencias como éstas. No hay vuelta atrás, se les agotó el relato”, señaló el senador radical por Mendoza, Alfredo Cornejo.

Otra que disparó una fuerte crítica fue la diputada y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal: “El relato se les cayó a pedazos. El kirchnerismo dice que la emisión no genera inflación, pero somos 46 millones de argentinos sufriendo sus impericias. Imprimieron $400.000.000.000 en el ‘plan platita’ y ahora lo estamos pagando todos”.

Según los datos que publicó el Indec este jueves, el ítem que más aumentó fue “Recreación y Cultura” con el 13,2 %; le siguieron “Equipamiento y mantenimiento del hogar” con un alza 10,3 %; y en el tercer lugar quedó “Restaurantes y hoteles” con un incremento de 9,8 %.

“El índice de inflación mensual más alto de los últimos 20 años. Para el presidente, estas son las señales de que la economía se está recuperando. ¡Dios mío!”, remarcó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

“7,4 % de inflación en julio. El kirchnerismo alcanza un nuevo récord: la inflación mensual más alta de los últimos 20 años y el peor incremento interanual (71 %) de los últimos 30”, señaló el senador radical y exministro de Economía, Martín Lousteau.

Subir esta cuesta se hace insoportable y no hay un soporte que ayude a transitar este tramo.

En definitiva, el más ríspido en 20 años.