A Grabois presiona en Diputados con el Salario Básico Universal

El Frente Patria Grande está decidido a empujar el proyecto de ley de Salario Básico Universal. Y si no alcanza con los argumentos que presentaron hasta ahora, a fin de mes podrían definir armar un bloque propio dentro de lo que sería el interbloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Así lo señalaron fuentes del grupo de legisladores que conforman Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, todos diputados del Frente Patria que comanda Juan Grabois, que son la voz cantante del proyecto que en el Ejecutivo no quieren llevar adelante por el costo fiscal. “Nosotros lo venimos avisando y estamos decididos en esta línea. No es una decisión que van a tomar solo los diputados sino que es algo que lo hará el Patria Grande”, señaló una alta fuente del sector a Infobae.

“Vamos a esperar hasta fin de mes cuando realizaremos un congreso de nuestro espacio. Si para esa fecha no tenemos una respuesta, vamos a tomar una definición”, agregó.

El propio diputado Hagman ya lo advirtió en declaraciones radiales: “Si no se incluyen a los sectores vulnerables en anuncios de políticas económicas, vamos a armar un bloque propio dentro del FdT. Lo planteamos luego de los anuncios de Sergio Massa, estuvimos hasta último momento esperando que se incorpore una política para los sectores más vulnerables”.

(FB)