Fuerte advertencia en la reunión convocada para formalizar la Celac

El gobierno de Alberto Fernández celebró ayer la adhesión de los 32 países miembros de la Celac a la propuesta argentina para “institucionalizar” esa comunidad de naciones aunque el expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica hizo una fuerte advertencia: “Así como estamos, no somos nada”.

Los integrantes de la Celac participaron del seminario “unidos en la diversidad” en un colmado salón Argentina del CCK, y todos fueron loas excepto las palabras de Mujica, para quien la institucionalización de la Celac “es un camino muy largo”, al igual que la idea de fortalecer el poder específico de la región.

“No hay ninguna integración a la vuelta de la esquina”, comenzó el expresidente uruguayo, y explicó que “no podemos dar lo que no tenemos, y los pueblos en las calles no hablan de integración”. Mujica, que había almorzado con el Presidente, afirmó que “esta es una batalla larga, y todos los partidos tienen que bajar y hablar con la gente de este tema, porque así como estamos no significamos nada en el concierto mundial”. Lo escuchaban, sin saber si aplaudir o no, el canciller Santiago Cafiero; el expresidente de Colombia Ernesto Samper; la senadora mexicana Beatriz Paredes, y el director de la organización de países del Caribe, Didacus Jules.

(JML)