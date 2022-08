Aguirre: “Moreau no está preparada para conducir la Cámara de Diputados”

La Cámara Baja de la Nación sesionará hoy para aceptar la renuncia de Sergio Massa como diputado y elegir al nuevo presidente del cuerpo.

Luego de conocerse que el bloque del Frente de Todos (FdT) propondrá este martes a Cecilia Moreau, el diputado Manuel Aguirre consideró que “la legisladora es una persona muy inestable emocionalmente y para conducir una Cámara debe ser una persona equilibrada”.

En medio de la danza de nombres para reemplazar a Sergio Massa, que mañana prestará juramento como superministro de Economía, y luego de que el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, anticipara que se propondrá a Moreau como presidenta de la Cámara, ayer el diputado nacional por Corrientes Manuel Aguirre indicó que “la propuesta es de ellos, son ellos los que tienen que resolver estas cuestiones. Nosotros somos respetuosos de las decisiones que tomen. Quizás nos abstengamos y otros voten en contra, pero ninguno de la alianza va a acompañar a esta nueva presidenta”, señaló en Radio Sudamericana.

“Bertone [diputada nacional y exgobernadora de Tierra del Fuego] y Martínez [jefe de la bancada oficialista] son dos personas de consenso, de diálogo, pero a Cecilia no la veo de esa manera. Ser presidente de la Cámara no es fácil. Pienso que se van a proponer a esas dos personas”,consideró.

“Nosotros vamos a hacer lo que debemos hacer como bloque. La mayoría estamos pensando en absternenos, algunos votarán en contra inclusive y más si es Cecilia Moreau, porque la conocemos y sabemos que es muy inestable emocionalmente y para conducir una Cámara debe ser una persona muy equilibrada”, aseguró. “Es una persona que emocionalmente no se puede controlar y dice cosas que un diputado no puede decir. Habrán escuchado las manifestaciones de ella en los medios”, continuó y agregó que “eso es lo que se escucha, nosotros estando ahí adentro, escuchamos diversas cosas que ella dice, no es una cuestión de que lo va a hacer mejor o peor. Lo que digo es que emocionalmente no está preparada, y por eso digo que no creo que ella sea la presidenta. Pero de todos modos son ellos los que tienen que resolver y son ellos los que tienen que hacerse cargo del error y del acierto”.

En cuanto a la posición de la alianza ante la elección del reemplazante de Sergio Massa comentó: “Nosotros no vamos a acompañar, sea quien sea, la idea es votar en contra o abstenerse. La responsabilidad es de ellos y no es nuestra y no tenemos por qué estar participando en una cosa que ellos tienen que decidir”.

Mientras que su par del oficialismo, Jorge Antonio Romero, en diálogo con la misma emisora local también se refirió a la designación del nuevo titular de la Cámara Baja y aclaró que “no está definido que sea la presidenta (por Moreau), pero si es ella tiene todos los atributos para dirigir la Cámara de Diputados”.