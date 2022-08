Chile flexibiliza la entrada de turistas extranjeros

La ministra de Salud de Chile, María Begoña Yarza, junto con la subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, dieron a conocer las nuevas medidas que aplicarán para el ingreso de extranjeros no residentes al país, en el marco del Plan Fronteras Protegidas. Estas tienen como finalidad dar una adecuada actualización a las exigencias sanitarias, en un contexto nacional e internacional donde la vacunación contra el civud-19 ha sido adoptada en la mayoría de los países. “Esta mejora consta de una simplificación. Desde el 1 de septiembre la persona que ingrese al país necesitará el comprobante de vacunación, emitido en el país donde se hayan vacunado, además de la documentación de identidad”, detalló la máxima autoridad sanitaria. Según explicó la autoridad, este comprobante de vacunación funcionará como equivalente al Pase de Movilidad.

“Por otro lado, aquellas personas que no tengan las vacunas al día y quieran ingresar a Chile, tienen que hacerlo con un PCR negativo hecho con un máximo de 48 horas. Esto nos va a garantizar seguridad en el vuelo y en el país”, indicó Yarza. La máxima autoridad sanitaria resaltó así que se mantendrá la vigilancia genómica con testeo aleatorio en los distintos puntos de ingreso al país, y no será necesario llenar el formulario C19, porque gracias al trabajo conjunto con la Policía de Investigaciones esta institución es la que proporcionará la información de contacto requerida. La subsecretaria de Turismo, Verónica Kunze, valoró el anuncio indicando que ya no será necesario que los extranjeros no residentes deban llenar la declaración C19. “En Chile buscamos incentivar el ingreso de visitantes extranjeros que cuenten con vacunación, por eso se ha mejorado nuestros procesos de control fronterizo para que sean más expeditos, por lo que ya no es necesario llenar la declaración C19”, señaló.

Además, la subsecretaria resaltó que este anuncio “actualiza las medidas para el ingreso de turistas extranjeros, permitirá hacer más competitivo a Chile como destino turístico en el ámbito internacional, sustentado además por la alta tasa de vacunación en la población”. Respecto a la situación epidemiológica actual, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, detalló que la última semana los casos diarios de Sars-Cov-2 han aumentado en promedio un 16%, mientras que la ocupación de UCI pediátricas bajó a un 65%. En tanto, la ocupación de UCI adulto se encuentra en un 87%, con 253 camas disponibles.

La autoridad recordó que se mantienen las estrategias de Búsqueda Activa de Casos y de vacunación contra el covid-19, aumentando la disponibilidad de puntos y recursos. Con operativos en establecimientos educacionales y lugares de trabajo.

