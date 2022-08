Escándalo: el ex abogado de Camila Homs realizó una fuerte acusación

El abogado de Camila Homs en su reclamo económico a Rodrigo De Paul pasó a ser ahora su nuevo adversario ante la Justicia, y por eso Ignacio Trimarco se plantó en Intrusos a defenderse con una sugestiva afirmación.

"Me pidieron cosas que por supuesto no hice", reveló sugestivo el letrado en Intrusos.

"Me contrataron para manejar la parte jurídica y la parte mediática. Y tengo todo probado lo que me pedían que haga, y por supuesto que no las hice", enfatizó.

Pero cuando todos los panelistas le pidieron que contara qué le había solicitado la ex del novio de Tini Stoessel, Trimarco evadó los detalles: "Yo no voy a caer en lo mismo, porque por eso lo denuncié. Pero me pidieron un montón de cosas".

Al final, Ignacio Trimarco negó haber influenciado al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, a lanzar la versión de que Camila Homs habría iniciado un proceso penal contra Rodrigo de Paul, que a la vez le impediría jugar el Mundial Qatar 2022.

Ciudad.com