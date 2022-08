Moluscos contagiosos: ¿cómo se tratan?

¿Cómo son los moluscos?

Son pequeñas pápulas color piel normal, rosada o blanquecina. Pueden aparecer en cualquier sitio de la piel. En general no afectan palmas y plantas. Nunca afectan órganos internos. No duelen, pero en ocasiones se inflaman y pueden picar. Pueden durar varios meses, habitualmente alrededor de un año. En algunos pacientes, durante la infección, los moluscos se ponen rojos, se hinchan, pican y supuran, cuando esto ocurre es una buena señal ya que implica que el sistema inmune del paciente los reconoce y está eliminándolos y poco tiempo después la infección desaparecerá. Son más frecuentes en los niños con dermatitis atópica y eccemas. Tener moluscos no implica tener fallas en el sistema inmune o bajas defensas.

¿Cómo se contagian?

El virus es muy contagioso y se disemina por contacto directo con la piel de una persona infectada o por compartir con las mismas toallas, ropas o colchonetas. Los hermanos que se bañan juntos o nadan juntos compartiendo tablas y toallas también pueden contagiarse.

El periodo de incubación es de 2 a 8 semanas y mientras el paciente tiene moluscos se auto contagia, especialmente por manipularlos o rascarse y en zonas de contacto natural como pliegues (por ejemplo, en la axila se contagian del brazo al tronco o al revés) y van apareciendo de este modo nuevos moluscos hasta que la infección se auto limita, en general en un año. Los moluscos no son peligrosos. No es necesario que los niños que lo padecen dejen de concurrir a clases por esta razón. Sí es posible que no permitan ingresar a piletas de natación públicas a niños que presentan moluscos para evitar el contagio hacia otros niños.

¿Cómo se diagnostican?

El diagnóstico de la infección es clínico, es decir, se realiza mediante la exploración física del paciente.

¿Cómo se pueden tratar?

Una vez diagnosticados los moluscos contagiosos, por tratarse de una infección benigna no peligrosa y sin síntomas, algunos médicos pueden aconsejar no hacer ningún tratamiento y aguardar a que desaparezcan solos en meses o años. En los niños con dermatitis atópica es recomendable tratarlos ya que en general aparecen eccemas en la zona de los moluscos y la infección dura más tiempo que en los niños sin dermatitis. Los tratamientos con cremas o tópicos con ácido salicílico, imiquimod o hidróxido de potasio no son recomendables ya que su efectividad es muy baja o nula y pueden causar severa irritación de la piel y distintos efectos adversos.

El tratamiento recomendable actualmente en nuestro país es el curetaje de los moluscos. Las posibilidades de adquirir la infección pueden ser disminuidas a través de un mantenimiento cutáneo adecuado mediante el uso de emolientes, es decir, sustancias que favorecen la hidratación de la piel.

¿En qué consiste el curetaje?

Por este método los moluscos se sacan raspando suavemente la superficie de la piel con una cureta estéril. Previamente se coloca una crema anestésica para que el paciente no sienta dolor. La misma se coloca sobre cada molusco y se cubre con un parche, 40 minutos antes de la consulta, así al realizar el procedimiento la piel ya estará anestesiada. Luego del curetaje la piel se cubre con una gasa durante un par de horas, el paciente puede hacer vida normal y no requiere cuidados especiales ya que la lesión es muy superficial.

¿Cuánto dura la anestesia?

La anestesia empieza a actuar aproximadamente a los 30 minutos de colocarla con el parche sobre la piel y dura 3 horas en total.

¿Pueden aparecer nuevos moluscos después del

curetaje?

Si, esto puede ocurrir si hay moluscos incubando que aparecerán unas semanas después, esto ocurre generalmente cuando la consulta para realizar curetaje se hace tardíamente y la infección ya lleva varios meses de evolución.

Más información: www.sap.org.ar