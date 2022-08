Pablo Moyano se diferenció de sus compañeros de la CGT por el bono

El dirigente camionero Pablo Moyano tomó distancia este sábado de sus compañeros de la cúpula de la CGT al pronunciarse a favor del pago de un bono de suma fija que evalúa el Gobierno y es un pedido de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

“Nunca se debatió (en la CGT) suma fija o no, yo estoy totalmente de acuerdo en este contexto mundial y en particular de nuestro país. Yo, Pablo Moyano, no voy a impedir que un trabajador que tenga salario bajo tenga la posibilidad de cobrar un bono o una suma fija. Yo estoy de acuerdo si estamos tratando de ir recuperando los salarios”, sostuvo Moyano, con énfasis, en una entrevista con AM 750.

Y siguió: “Se está hablando de una suma fija para jubilados y yo estoy de acuerdo que aquellos trabajadores que tengan salario bajo tengan la ayuda de un bono fijo. Como lo que se está hablando de asignaciones familiares, todo lo que sea un ingreso extra, sacando las paritarias, es importante”. Su postura va a contramano de lo que advirtieron días atrás sus compañeros en la conducción de la Confederación General del Trabajo.

(JML)