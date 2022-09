Valeria Aquino habló de la infidelidad del Polaco con Barby Silenzi

Valeria Aquino y Barby Silenzi estuvieron muchos años sin poderse ni ver. La ex y la actual del Polaco, nunca se llevaron bien y siempre que pudieron, se sacaron chispas. Hace unos días, fue el cumpleaños de Alma, la hija del artista con Aquino y finalmente, las dos mujeres se vieron cara a cara.

Si bien Valeria aseguró que no invitó a Barby al festejo, ella fue igual para acompañar al cantante y la fiesta transcurrió en paz. Hoy en día, ambas mujeres hicieron las paces por el bienestar de sus hijas, que son hermanas. Pero, ¿de dónde surge esta guerra histórica?

Hasta el año pasado, la enemistad seguía intacta. Aquino afirmó en varias oportunidades que Silenzi no se llevaba bien con su hija: "Como mamá para mí es un desastre, ella fue un desastre con mi hija y le faltó el respeto. Yo siempre fui una mina de unir o de tratar de entender, cuando eso dejó de pasar se perdió todo. Uno puede como mamá hablar y puedo aceptar las disculpas, vos me tocás a mi hija y no poder hacer algo y que mi ex pareja haga la vista gorda no".

Como si esto no alcanzara, Valeria tildó de "Pirata" al Polaco y le dijo a la bailarina que estando con ella, el músico le seguía mandando mensajes: "El Polaco es un pirata y lo va a ser toda la vida, no seas ingenua Bárbara, él me llama solo. Ella es re insegura, le molesta mi presencia. Hasta el día de hoy, cuando él está mal con ella, me llama a mí. Él es el papá de mi hija Alma, obvio que hablo con él todo el tiempo".

Ahora, la bailarina y la ex del Polaco tienen una mejor relación. Sin embargo, en las últimas horas, Aquino reveló en LAM cómo surgió el conflicto con Silenzi: "Gracias a Dios estamos todos bien. Almita está bien y el papá también. Obviamente una como mamá, cuando los nenes transmiten cosas, sale como una leona a defender lo suyo. Yo he salido a defender a mi hija por cuestiones que ella me transmitía. Ahora, Ezequiel y Barby están intentando de nuevo tener una familia como siempre lo han querido y yo apoyo el amor".

Luego, contó qué sucedió el día del cumpleaños de Alma: "Fue un 'hola' cuando llegó Barby porque no hemos hablado todavía con ella. En algún momento seguramente pase. Yo me entero por Ezequiel, un día antes del cumpleaños de Alma, que habían vuelto y me avisa que viene con ella al cumpleaños porque yo no le había mandado la invitación porque no estaban en pareja. Recién ellos se reconciliaban y nosotras veníamos de una guerra, así que era bastante tenso".

Por otro lado, Valeria contó que con Barby se desbloquearon de WhatsApp y se escribieron, el día que sus hijas hicieron una pijamada. "¿Cuánto tiempo estuvieron bloqueadas?", quiso saber Pía Shaw y la ex del artista contestó: "Y... bastante, perdí la cuenta". "¿Cuál es el problema que tienen ustedes?", indagó Yanina Latorre y Aquino reveló los motivos: "El problema no es entre nosotras, quizás fue por las inseguridades en la pareja. Con Ezequiel hemos logrado una buena relación pero vos, Yani, que sos mamá y tenés una expareja también, me entendés".

Revista Pronto