Julia Ferrón, exparticipante de La Voz Argentina, lanzó graves denuncias contra el reality

La Voz Argentina sigue su curso y se acercan las instancias finales. Sin embargo, como en todo reality, hay lío. Participantes disconformes y sospechas de arreglo. El programa que conduce Marley por Telefe había logrado escaparle a esto más allá de alguna que otra voz marcando algo puntual.

Pero ahora el reclamo viene por parte de una de las participantes con serias chances de quedarse con el título, pero que sorpresivamente quedó afuera. Se trata de Julia Ferrón, que era parte del team Montaner. Durante toda su estadía cautivó. Sin ir más lejos, antes de pasar a la instancia decisiva, generó que el mismísimo Montaner se conmoviera luego de que Julia interpretara One moment in time de Whitney Houston. Todos le decía que tenía todo para ganar el concurso.

Pero quedó eliminada, se volvió a Arrecifes, y fue entrevistada por el medio local La Uno Arrecifes. Allí, pensando que no se iba a viralizar, habló sin filtros y disparó para todos lados. “Siempre resalté que la producción me había tratado muy bien, pero hablando con alguien de ahí adentro, hace unos 15 días me enteré que ya se sabía quién iba a ganar. Se veía cierta preferencia, un cierto favoritismo”.

Lejos de frenar ahí, volvió a arremeter contra la producción: “Se generó un ambiente como que los viejos ya estábamos grandes para estar ahí... Y yo creo que esto de la música no tiene edad... Esto no tiene edad y eso es discriminación, también”.

En otro momento de la charla radial no se salvaron ni Mau y Ricky Montaner: “La cuestión de la imagen... Vos ves el team de Mau y Ricky, son todas chicas muñequitas y los chicos también. Se busca un producto para después venderlo”.

Más allá de todo esto, se mostró agradecida porque a ella le sirvió y ya está trabajado de lo suyo: “Me pegué una escapada el sábado, sin decir nada, porque la producción no quería que me mueva del hotel. Fui hasta Salto para hacer un show porque obviamente tengo que seguir pagando mis cuentas, tengo que dejarle dinero a mi hijo”.

