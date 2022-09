El gobernador y Lilita Carrió analizaron la realidad del país con miras al 2023

El gobernador Gustavo Valdés recibió ayer en su despacho a la referente de la Coalición Cívica-ARI y exdiputada nacional, Elisa “Lilita” Carrió, con quien analizó la situación del país y coincidieron en la necesidad de fortalecer y profundizar la propuesta de gobierno que vienen diseñando dentro de Juntos por el Cambio. “Estuvimos con Lilita, tuve el gusto de acompañar a Lilita a retirar su título en la Universidad del Nordeste, en la Facultad de Derecho y después hablamos un poco de política nacional, con visión hacia adelante, compartimos opinión. Realmente muy agradable siempre recibirla”, dijo Valdés desde San Luis del Palmar a Cadenas de Radio.

Mientras que Carrió tras su reunión con Valdés negó divisiones en el frente de oposición y quitó mérito a la hipótesis de gestación premeditada del atentado contra la vicepresidenta.

En declaraciones a Momarandú.com aseguró que no tiene diferencias con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ni ha recibido “querella” de Juntos por el Cambio.

“Después me amigo al acto, porque Gerardo (Morales) me adora, y, además, habló de más, y después me pidió disculpas”, dijo Carrió. En Juntos por el Cambio, “nadie me querelló, dije la verdad”, sostuvo.

Por otra parte, la líder de la Coalición Cívica expresó dudas en torno a las hipótesis de premeditación que se conduce la investigación de la tentativa de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“El hecho existió. Ahora, que haya una banda de vendedores de algodón de azúcar, es muy gracioso”, expresó. “Es un país de papel, ¿se dan cuenta?”, dijo Carrió.

“No hay una gestación. Una banda le vende copos de azúcar”, subrayó.

La llegada de Carrió se da luego de su arribo a la provincia en la últimas semanas, de la titular del PRO Patricia Bullrich y el auditor de la Nación y referente del Peronismo Federal Miguel Ángel Pichetto, quienes ya proclamaron sus intenciones de encabezar la fórmula nacional 2023, mientras el radicalismo avanza en total hermetismo con la definición de un candidato propio.

Durante la visita a Corrientes, Carrió junto con Valdés concurrió a la Facultad de Derecho, donde le entregaron el título de abogada a la exdiputada nacional y se reunió con el decano, dr. Mario Roberto Villegas.

“Recuperando mi título perdido”, publicó Carrió en su cuenta de Twitter.