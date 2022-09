Tassano anunció aumento salarial de 10 % y un nuevo plus de $5000 para municipales

En el marco de la reapertura de las paritarias, en donde se produjo un nuevo encuentro entre representantes del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem), el intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, informó que en octubre se aplicará un incremento del 10 por ciento al sueldo básico, lo que se suma a las subas de 10 % de marzo, de 12 % en julio, de 5 % en agosto, más otro 5 % previsto para septiembre y un 11 % para noviembre. De esta manera, se acumula una mejora del 53 % en lo que va del año.

Por otra parte, Tassano anunció que la Municipalidad otorgará un plus especial de $5000 a todos los agentes durante cuatro meses, de septiembre a diciembre.

En ese sentido, se recordó que esta medida, que se agrega los incrementos ya efectuados en el plus ordinario, de $7500, como en el extraordinario de $4500 ($12.000 en total), es de gran relevancia dado que tiene un impacto directo en el bolsillo del trabajador. En el caso de los plus, el incremento acumulado en el año es, por ahora, del 77 %. En ese contexto, se recordó que en noviembre el plus ordinario pasará a $8500, lo que representa un incremento del 66,6 % anual.

“En octubre realizaremos un concurso histórico en nuestros CDI (Centros de Desarrollo Infantil). Por primera vez se va a concursar para cargos de directoras y vicedirectoras”, subrayó el titular del DEM.

En esta línea también destacó el reencasillamiento de los más 3600 agentes implementado hace algunas semanas. “Un hecho de gran valía para nuestros trabajadores, dado que revisten importantes mejoras en su carrera laboral”, valoró.

Diálogo

En la antesala de las elecciones para renovar las autoridades, Tassano destacó el trabajo de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Corrientes (Aoem) con el Ejecutivo municipal, con quienes desde el inicio de la gestión vienen analizando temas que hacen a la situación de los agentes, siempre con el diálogo como premisa.

“El trabajo hecho en paritarias no solo se encasilla en lo salarial, sino que también estamos atendiendo a numerosas mejoras para el sector de los trabajadores”, afirmó Tassano, e inmediatamente agregó que “tenemos en cuenta, además, cómo debe funcionar en forma moderna un municipio, adecuándonos a la tecnología, a las necesidades y a las modalidades actuales”.

“Esto es un organismo vivo que necesita que sus agentes también estén a la altura de eso. Y ese trabajo lo compartimos y hay reconocimiento para llevar adelante todo esto”, expresó el intendente.