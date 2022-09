Huracán confirmó su participación en el Regional Federal y Lipton define hoy

Huracán Corrientes presentó ayer en la sede de la Liga Correntina de Fútbol (LCF) la nota en la que confirmó su participación en el próximo Torneo Regional Federal Amateur, mientras que Liptron definirá hoy en una reunión de Comisión Directiva junto.

Los dos clubes ganaron el derecho a representar a la liga capitalina en el último torneo Oficial. Huracán fue el campeón y Lipton quedó en el segundo lugar.

La dirigencia de Huracán Corrientes, con Bruno Zacarías a la cabeza, se hizo presente anoche en San Luis 1236, sede de la LCF, para exhibir la documentación correspondiente. “Estoy en la Liga cumpliendo con los trámites administrativos. Nosotros confirmamos nuestra participación y acercamos la documentación correspondiente”, confirmó le dirigente azulgrana en contacto con El Litoral.

“Mañana (por hoy) vamos a traer otros papeles vinculados a nuestra situación institucional, documentos que nos dará la Justicia para que se pueda elevar todo al Consejo Federal”, agregó.

Por su parte, la situación de Lipton tuvo un giro radical en las últimas horas. Después de anunciar la no participación, la dirigencia consiguió apoyo económico para estar en la competencia nacional.

“Por ahora no puedo confirmar nuestra participación. Conseguimos el respaldo de algunos empresarios pero lo vamos a definir este viernes, al mediodía, en una reunión de la Comisión Directiva que también contará con la participación de algunos socios”, adelantó a El Litoral Ramiro Zamudio, presidente de Lipton.

En su momento, el dirigente había manifestado que su club no sería parte del Regional Amateur al no contar con los recursos económicos necesarios. “Participar sería endeudar al club, y eso no lo vamos a hacer”, sostuvo oportunamente, pero ahora el panorama cambió.

Los dos clubes tienen tiempo hasta hoy para confirmar en la Liga (las plazas le pertenecen) si serán parte del certamen. Posteriormente, la entidad que rige el fútbol en la capital correntina, es la que debe elevar toda la documentación al Consejo Federal y será ese órgano de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la que determinará si los clubes están en condiciones de jugar en el Regional que daría inicio a mediados de octubre.