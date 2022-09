Linfoma: cada 90 segundos se le diagnostica a una persona en el mundo

El linfoma es un tipo de cáncer de la sangre que se manifiesta en órganos del sistema linfático, mayormente desconocido por los pacientes, pero con una gran relevancia: cada 90 segundos se diagnostica a una persona en el mundo con la enfermedad, y produce alrededor de 200 mil muertes al año.

“La clave está en el diagnóstico temprano y en un tratamiento oportuno, ya que es uno de los cánceres menos conocidos que ha crecido en incidencia en todo el mundo”, explicó la Dra. Virginia Prates (MN 82.891), directora Médica del Laboratorio Varifarma. Y agregó: “La fecha es de suma importancia para concientizar a la sociedad de esta enfermedad que, a pesar de ser desconocida, simboliza la quinta causa de muerte por cáncer en el mundo.”

En la Argentina, cada año se detectan más de 4500 casos de linfoma y 1500 muertes por esta causa. Hasta el momento, sus causas son desconocidas, por lo que no existen formas de prevenirlo y la principal herramienta para combatirlo es la detección temprana.

El sistema linfático es la parte del sistema inmunitario, una red de tejidos y órganos que produce, almacena y transporta los glóbulos blancos que le permiten al cuerpo combatir las infecciones. Sin embargo, este escudo protector también puede ser blanco de patologías graves. El linfoma es un cáncer que se origina en las células que conforman este sistema: los linfocitos.

El linfoma se genera cuando los linfocitos sufren mutaciones que les permiten sobrevivir y acumularse en ganglios, bazo, medula ósea o en otros órganos del cuerpo. En otras palabras, en vez se cumplir el proceso normal de cualquier célula (proliferar y morir de forma ordenada), comienza a multiplicarse y distribuirse dentro del sistema encargado de defender el organismo.

Síntoma del linfoma

El síntoma más frecuente es la aparición de ganglios palpables en el cuello, axila e ingle. Estos ganglios suelen ser duros y generalmente no dolorosos. Existen síntomas generales asociados al linfoma que se conocen como síntomas B. Estos comprenden: pérdida de peso de más del 10 % sin causa aparente que lo justifique, fiebre a predominio vespertino y sudoración nocturna profusa. También la astenia marcada y, en el linfoma de Hodgkin, la aparición de prurito.

Los subtipos también definen la edad en que emerge la enfermedad. El linfoma no Hodgkin puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en adultos mayores. En cambio, el linfoma de Hodgkin, tiene su pico mayor de incidencia en adultos jóvenes y luego un segundo pico en mayores de 60 años.

Cuando consultar

En caso de detectar un síntoma compatible con un linfoma se debe concurrir al médico para realizar un examen físico en busca de adenopatías (ganglios aumentados de tamaño) y esplenomegalia (aumento del tamaño del bazo, etc.). Los linfomas pueden comprometer zonas del cuerpo no accesibles a la palpación y por ello es necesario realizar estudio de imágenes como tomografía o PET scan. Estos estudios no solo son útiles para la estadificación (la evaluación de la extensión de la enfermedad) sino también para ayudarnos a elegir el mejor sitio de biopsia.

Tras el resultado de la biopsia del ganglio o del sitio potencialmente comprometido, se realiza el diagnóstico. Un hematopatólogo es el encargado de hacer una revisión del material para, mediante la morfología del ganglio y la marcación de las células, informar si es compatible con linfoma y de ser así, de qué subtipo específico se trata.