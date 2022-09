“Esto no puede volver a pasar”, dijo Analía Espíndola tras la caída de una pantalla gigante

Tras el golpe en la cabeza que recibió Analía Espíndola el domingo cuando cayó una pantalla gigante mientras ofrecía un show (junto con Cachito Espíndola) en la previa del Día del Chamamé, la artista será sometida a nuevos estudios.

La noche del incidente los dos chamameceros fueron internados, pero recibieron el alta a primera hora del lunes. “Me llevaron al hospital sin protocolos ni collar ni nada, pese a que el golpe fue muy fuerte en la cabeza, y me produjo una herida de 8 centímetros y politraumatismos en el cuerpo”, dijo Analía a través de un audio que se viralizó en las últimas horas.

Durante los tradicionales festejos en la previa del Día Nacional del Chamamé que se realizaban el domingo en la plazoleta Cocomarola, se cayó la pantalla led instalada en el escenario, dejando como saldo dos personas heridas que fueron trasladadas al hospital para su inmediata atención.

Cachito y Analía Espíndola eran quienes estaban en ese momento sobre el escenario y la pantalla que tenían detrás impactó sobre ellos a la altura del hombro, espalda y cabeza.

Por medidas de precaución y seguridad desde la Municipalidad decidieron suspender el evento para evitar mayores accidentes y ambas víctimas fueron trasladas al Hospital Escuela de la ciudad correntina. “Nadie me atendió como debería haber sido. Llegué al hospital donde mi hijo y mi hermano lesionados tuvieron que molestarse con todos para que me atiendan”, relató Analía Espíndola en un audio de whatsapp, donde también dijo: “Esto no puede volver a pasar nunca”.

Al ser consultado, el hospital emitió un parte en donde informaban que ambas personas quedaron internadas para ser controladas, pero adelantaron que se encontraban fuera de peligro.

No obstante, ayer se supo que los familiares de la joven resolvieron avanzar de manera privada con nuevos estudios para descartar cualquier posible daño.

(VAE)