Uruguay presentó promociones para atraer turistas argentinos

El gobierno de Uruguay anunció una serie de descuentos especiales con el objetivo de recibir turistas extranjeros y van desde la eliminación del PCR para ingresar, condición que se exceptúa si el visitante está vacunado contra el covid-19. Tampoco hay que completar ya la declaración jurada, aunque sí se sigue solicitando que el viajero cuente con un seguro médico o una cobertura de salud para viajes. Los test de detección del virus sólo se mantienen para quienes no tengan su esquema de vacunación completo.

Por otra parte, se implementaron desde septiembre y hasta el 30 de abril una serie de incentivos económicos que buscan atraer puntualmente a los turistas argentinos a través de una serie de descuentos que abaratan cualquier viaje al Uruguay, país que de por si resulta caro para los bolsillos locales:

Los argentinos que viajen al Uruguay podrán beneficiarse de la devolución del 10,5 % de lo gastado en alquileres de inmuebles con fines turísticos. Para hacer efectivo este beneficio, la operación tiene que efectivizarse a través de una inmobiliaria uruguaya, pagando con tarjeta de crédito o débito emitida fuera del país. Sumado a ello, se devolverán 9 puntos del IVA de la comisión del intermediario contratado.

Se aplicará un descuento en la compra de combustibles del 30 % en todas las estaciones de servicios que se encuentren a un radio de 20 kilómetros de los pasos fronterizos de Colón-Paysandú, Concordia-Salto y Gualeguaychú-Fray Bentos.

No se cobrará el IVA en hoteles. Bastará con presentar un DNI no uruguayo para no pagar este impuesto. Esto representa un 18% de ahorro con respecto a la tarifa habitual. Para aprovechar este descuento será necesario hacer la contratación de forma directa en el hotel y no a través de una plataforma de viajes.

Tampoco se cobrará IVA en alquileres de automóviles sin chofer. Del mismo modo que en la promoción anterior, para acceder a este descuento habrá que contratar el servicio con una tarjeta de crédito o débito extranjera.

Lo mismo pasa con la gastronomía. Hasta el 30 de abril los argentinos no pagarán el IVA en restaurantes, bares, confiterías, cafeterías y comercios afines en Uruguay, siempre y cuando la compra se realice con tarjetas de crédito o débito. Así, el descuento será del 18 % y debe hacerse en el momento.

El otro beneficio que podrán aprovechar los turistas argentinos es el tax free que devuelve el 14,4 % de lo pagado por productos de comercios adheridos al programa, para incentivar que los extranjeros se lleven en sus valijas insumos y productos nacionales.

Esta devolución rige únicamente para ciertos elementos como ropa, artesanías, alimentos, bebidas, artículos de cuero y tejidos, y por menos de 600 pesos uruguayos (unos $2.112,67).