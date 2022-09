El Turismo Internacional en Corrientes vuelve a las cifras de la prepandemia y se espera que continúe creciendo hasta fin de año. Los visitantes que más llegan, principalmente para participar de la pesca, son del vecino país de Brasil.

“Creemos que en el 2023 ya se va a normalizar el turismo internacional por el lado paraguayo y, sobre todo, brasilero que llega cada vez más y los niveles se igualan a la prepandemia”, comentó a El Litoral.

En ese sentido, indicó que “para el verano tenemos buenas perspectivas y vamos a seguir trabajando en todo lo relacionado con lugares de sol y playas. Junto con la fiesta del carnaval del chamamé y también el Iberá, que siempre hay movimiento”.

La provincia se adhirió a la celebración del Día Internacional del Turismo prevista para hoy. “Repensar el Turismo” es el lema del 2022 establecido desde la Organización Mundial del Turismo (OMT), una jornada de reflexión sobre una actividad que ha sufrido los embates de la pandemia y que hoy, con gran esfuerzo, se encuentra en plena etapa de recuperación.

“Estamos trabajando con las diferentes cámaras y ellos nos dicen que el turismo rural ha crecido mucho después de la pandemia. Todavía no llegamos a la cantidad de visitas que había en la prepandemia, pero vamos en camino. El turismo internacional, Europa y Estados Unidos, no están viajando hacia Corrientes como sucedía en el 2019 antes del covid pero si se está viendo grupos de alemanes, por ejemplo, que antes no había”, afirmó Klaus Liebig, subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas provincial.

El Gobierno provincial a través del Ministerio de Turismo instaron a seguir trabajando juntos en esta actividad en franco crecimiento, sector público y privado, y que es motivo de política de estado para el Gobierno provincial ya que más de 35.000 familias trabajan de manera directa e indirecta generando mano de obra genuina y mejorando la calidad de vida de los correntinos.

En conmemoración por el día del Turismo se llevó a cabo un evento con acceso libre y gratuito en Paseo Iberá que contó con la presentación de las comparsas Copacabana y Kamandukahia. También hubo bandas invitadas.

Hubo un stand institucional donde informantes turísticos exponían al público los productos y destinos que tiene la provincia de cara a las próximas vacaciones de verano. En este marco, estuvo presente la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, que destacó la convocatoria y la iniciativa de la municipalidad de la ciudad de Corrientes.

En esta línea, acompañaron la iniciativa los siguientes municipios del corredor Gran Corrientes con sus propuestas para disfrutar en familia: El Sombrero, San Cosme, Paso De La Patria, Santa Ana, Caá Catí, Ramada Paso e Itatí.

Su historia

En 1979, la Organización Mundial del Turismo proclamó el 27 de septiembre como el Día Mundial del Turismo.

La declaración de este día tuvo lugar en Torremolinos (España).

La fecha se considera además apropiada porque coincide con el final de la temporada alta de vacaciones del hemisferio norte, y el comienzo en la mitad sur.