Valdés sobre el ataque a CFK: “La única respuesta posible es más democracia”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, emitió ayer un comunicado oficial en el que repudió el ataque que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La Provincia se adhirió al feriado nacional impuesto por el Gobierno nacional, a diferencia de Mendoza y Jujuy. No hubo actividad escolar ni en las demás instituciones públicas. Sin embargo, al menos dos colegios privados dieron clases.

El mandatario ya se había expresado al respecto en sus redes sociales, minutos después de conocerse el atentado contra la vicepresidenta.

Valdés insistió en condenar el hecho y manifestó su “total repudio al atentado que sufriera la señora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”.

“En nombre de todo el pueblo de Corrientes, quiero expresar el más enérgico repudio al atentado que sufriera la señora vicepresidenta y la total solidaridad con ella y su familia”, agregó. Valdés sostuvo que “la única respuesta posible es más democracia, más República, más división de poderes”.

Y consideró “imperioso desterrar los discursos de odio, vengan de donde vengan”. Pidió “paz y democracia para todos los argentinos”.

Apenas conocida la información del ataque, el gobernador ya había expresado su “repudio absoluto”. Exigió que la Justicia investigue “este gravísimo hecho hasta sus últimas consecuencias” y consideró que “en una sociedad democrática la violencia no es el camino”.

Mendoza y Jujuy

Mendoza y Jujuy resolvieron no plegarse al feriado nacional tras el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

El gobernador radical Rodolfo Suarez apeló a la prudencia y aseguró que la mejor manera de reflexionar y evitar más divisiones entre los argentinos frente a hechos tan conmocionantes y condenables es poder “trabajar en paz”.

“No estoy de acuerdo en que haya un feriado nacional para manifestarse. Como en muchos países, acá se sale trabajando. Convocar a un feriado nacional para que la gente salga a marchar no es el camino y no es prudente. La prudencia está en trabajar en paz y convocar a la reflexión a cada uno de los argentinos”, expresó el mandatario provincial en diálogo con el diario La Nación.

“No hace bien dar un feriado con imprecisión y con la premura que se hizo”, sumó. Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, titular de la UCR nacional, también tomó el camino mendocino. En declaraciones a diferentes medios hizo un análisis similar a su par cuyano, luego de repudiar de manera categórica el dramático episodio que vivió la vicepresidenta. “Una reflexión hacia toda la política y a la comunicación: hay que bajar un cambio, la gente está muy mal como para que incentivemos la crispación”, señaló el jujeño, quien rechazó adherir al feriado. “Hoy teníamos un festejo de Franja Morada en Rosario. Me parece que no es un día para festejo, pero tampoco para dejar de trabajar, por eso he dispuesto que en Jujuy la actividad sea normal”, destacó.

Vignolo: “El feriado no fue una buena estrategia”

El ministro secretario general de Gobierno de Corrientes, Carlos Vignolo, se refirió ayer al ataque contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y se mostró en desacuerdo con el feriado decretado por el presidente, Alberto Fernández. Repudió lo sucedido en el domicilio de CFK. “Creo que todos los argentinos estamos de un solo lado”, sostuvo en declaraciones al programa Hoja de ruta que se emite por El Litoral Radio.

A su vez, pidió que la Justicia “debe decir qué fue lo que pasó y si hay una organización o si es solo un enajenado”.

Entre tanto, hizo un llamado a todos los dirigentes en general y solicitó “bajar el tono de voz, salir de las especulaciones electorales, estamos en una situación muy compleja”.

Por otra parte, se mostró en desacuerdo con el feriado nacional decretado por el presidente a última hora del jueves.

“El feriado no fue una buena estrategia y mucho menos para llamar a una manifestación”, aseguró.

Y agregó: “Hay tiempo para las convocatorias, y al hacerlas no se pueden hacer convocatorias partidarias”.

Por otro lado, Vignolo opinó acerca de lo expresado por Alberto. “No me parece razonable convocar a un feriado y movilización un día como hoy. Todos tenemos que dar tranquilidad y procesar lo que está sucediendo”. insistió

“La cadena nacional no contribuyó en mejorar la situación”, aseguró. Pidió que “redoblemos el esfuerzo para que el país salga adelante, hay que estar a la altura de las circunstancias.

Los discursos incendiarios tienen que parar, necesitamos aportes serios para que podamos funcionar como país”, resaltó.