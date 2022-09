Cuando el regreso es una foto dibujada

Por Adalberto Balduino

Especial para El Litoral

Porque in-mente, la distancia no fue impedimento, ni la pandemia un foso difícil vacunas de por medio, asediando el “castillo de la vida”, sino que por un momento el mundo se detuvo y pasaron más de un fotograma que sumaron tres años de ausencia “a sala vacía”. Hoy, lo pudo. Ya está entre nosotros otra vez. Regresó a su ciudad, y hoy se apresta a contarnos en “Coloquio”, el próximo martes 6 de setiembre, a las 19 horas, en el Museo de Bellas Artes Dr. Juan R. Vidal, sus aventuras como guionista gráfico. Pablo Buratti, a él me refiero, joven tenaz y talentoso, que amén de la publicidad en Madrid que lo “tiene prisionero” hace 21 años, se apresta a contarnos su vida de película que, por devoción a los grandes creadores, se sumó a la gran legión y hoy integra el equipo en que el propio director Pedro Almodóvar sueña despierto, discute y confronta el diseño del storyboard que dará vida a cada toma, al palpitar del guion y de la cámara, de la copiosa producción del manchego. Hace poco lanzó en España un libro dando cuenta de sus trabajos con este, que es un verdadero agasajo a las artes gráficas, a todo color y en formato apaisado de 213 páginas, para rematar a doble tamaño donde posan en dibujo el elenco creativo, generoso espacio que suma en total 30 x 23 cm, en papel de gran gramaje, titulado “Storyboarding Almodóvar”. Profuso en información, fotos y reproducción de parte de los storyboards llevados a cabo por Pablo Buratti, para las películas: “Los abrazos rotos”, “La piel que habito”, “Los amantes pasajeros”, “Julieta”, “Dolor y gloria”, “La voz humana”, que fuera editado por Dolmen Editorial.

Pero sucede, felizmente, que él está para contarlo, por eso adelantándonos a su presentación, del martes 6 de setiembre a la hora 19, en el Museo Vidal de Corrientes, de “Coloquio”, conversamos, “tirándole” algunas miradas que den cuenta de quién se trata, qué hizo, cómo lo hizo. Habida cuenta de que los argentinos tenemos capacidad de síntesis para los desenlaces humorísticos o dramáticos, para todo lo intenso o atenuado, virtud que apuntala un trabajo tan fino como lo es el guionista gráfico o storyboard artist. Que a la vez es comprensión textual para movimiento de los actores, ángulo de cámara e intensidad de luces y sombras, para tal o cual toma, que no solo represente visualmente, sino que permita leer el carácter íntimo de cada personaje, como al grupo o elenco en la definición fina del guión, en total comunión con la mirada general del director. Como así, el cantante canadiense Michael Bublé, joven también, eligió un repertorio que contraviene su edad, como los maduros Sinatra o Tony Bennet, Pablo Buratti también rinde culto a los maestros pero del cine que cimentaron historias, por eso mi pregunta de por qué, a lo que responde: “Quizá la sorpresa (que no sorprende lamentablemente) sea el hecho de que apegarse a este tipo de referencias hoy pueda resultar precisamente eso, una ‘sorpresa’. Me explico: da la sensación de que, por cuestiones generacionales, entre otras cosas, el consumo actual de contenidos culturales (cine, música, literatura, etc.) tenga connotaciones pasatistas, de ligereza intelectual o formal, de relativizar lo que generaciones de referentes han perfeccionado y complejizado hasta alcanzar un grado de excelencia incuestionable; solo porque sea ‘viejo’ o maneje ideas narrativas o formales acordes al momento histórico en que fue realizada la obra.

Es precisamente todo lo contrario. La creatividad en todas sus facetas parte de la reflexión, el poner en valor y aprovechar todo aquello sobre lo que se ha construido y perfeccionado”. Le pregunto quiénes les gustaría que conformen su ya importante “cuadro de honor” de genios creativos. Y responde sin chistar: “¡Cientos! La lista sería larguísima. Muchos de los cuales están más en el ámbito de la fantasía que en la realidad de poder coincidir con ellos, en parte por el territorio cinematográfico donde ejerzo habitualmente mi actividad…”. “Las mismas sensaciones tuve con cineastas como Alex de la Iglesia, J. A. Bayona, Asghar Farhadi o Terry Gilliam; por nombrar algunos directores a los que admiraba y con los que tuve la suerte de poder coincidir…”. “Me da mucha curiosidad el poder trabajar algún día junto a cineastas como Alejandro Amenabar, Guillermo del Toro o Carlos Saura (de hecho, con este último ya he tenido la oportunidad de dibujar para un proyecto que, si finalmente se concreta, me dará la alegría de estar involucrado en el storyboard de una película de otro gran maestro del séptimo arte)”. “Me encantaría coincidir, por pura admiración: Scorsese, Spielberg o Tarantino seguro que estarían en ella, Scott Derrickson y Jean Pierre Jeunet también. Y podría seguir…”. Le recuerdo que la ficción se parece mucho a la vida. Creo que la ficción la ha superado. Lo demuestra en la evolución de los acontecimientos, día a día. Me contesta: “Si lo dices por mi carrera, sin duda. No voy a negar que tal como se fueron dando las cosas, no puedo sentirme más que un privilegiado en ese sentido”. Teniendo en cuenta de su mettier, de sus trabajos, de sus muestras, de sus charlas, le digo que se nota vivamente su pasión artística, es innegable, Que si bien Ray Bradbury o un Spielberg han aportado una literatura de anticipación que se desarrolla en otros tiempos muy por delante, guardan una verosimilitud con el segundo del día a día. Y me contesta con una respuesta certera, sin mediar ni un segundo de pausa: “Coincido en la reflexión”. Le pregunto por su placer de entablar un coloquio con su público y el por conocer, lograr un ida y vuelta en que todos comprendamos de qué se trata; entonces repite: “La idea es poder compartir, aquí en mi tierra, mi experiencia como artista gráfico a lo largo de los últimos veinte años trabajando junto a cineastas como los que hemos mencionado antes. Si bien será una charla con apoyo visual, la intención es establecer un diálogo con la gente, un coloquio, intentando responder a las distintas inquietudes e intereses personales y/o profesionales de quienes concurran”. Agrega: “También aprovecharemos para presentar ‘Storyboarding Almodóvar’, el libro que hemos publicado gracias a Dolmen Editorial y que recopila el trabajo que he realizado junto a Pedro Almodóvar a lo largo de más de una década. Como el libro, lamentablemente, aún no tiene distribución en Sudamérica (al menos de momento, estamos en proceso de que en breve sí sea posible conseguirlo por estas latitudes), sortearemos un ejemplar entre los asistentes”.

Recalcó muy particularmente: “Para mí es un placer y un honor poder contar con este espacio y la posibilidad de transmitir acá en Corrientes algunas de las experiencias y del conocimiento acumulado en el desarrollo de mi actividad. Quiero agradecer al artista Eugenio Led por la propuesta y al Museo Vidal por ofrecernos el espacio”. Creo que podríamos refrendar a Pablo Buratti de cuerpo entero, trayendo a colación dos frases inspiradoras de Steve Jobs (Apple): “La vida puede ser realmente dura, pero ser perseverantes en nuestra labor nos permitiría alcanzar el éxito”. O, mejor aún: “Dedicarnos a aquello que más nos apasiona, nos dará la oportunidad de ser mejores en nuestro oficio”.