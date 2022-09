Matías Defederico se quebró al hablar del encuentro con sus hijas en pleno conflicto

Con los ojos llenos de lágrimas, Matías Defederico contó cómo fue su encuentro con sus hijas, Charis, Bella y Francesca, en una cancha de fútbol, luego de que Cinthia Fernández le suspendiera las visitas, en medio de una nueva contienda.

“Hoy, cuando llegué a la cancha, ellas estaban jugando un partido. Yo me puse en un corner, porque estaba Cinthia, para estar lejos y para no provocar nada, y cuando las nenas levantan la mirada y me ven, es un 'estás ahí, pa'", dijo el exfutbolista en Secretos Verdaderos, al borde del llanto.

LA REACCIÓN DE CHARIS, BELLA Y FRANCESCA A VER A SU PAPÁ

"Me vieron. Me vinieron a abrazar y me dieron un beso. Fue un 'Hija te amo'. 'Pa, te amo'. Estuve una hora y me fui a mi casa", agregó Defederico, quien evitó el contacto con Cinthia Fernández en el partido de sus hijas.

Al escuchar el testimonio de Matías, Luis Ventura le preguntó: "¿Tus hijas están sufriendo esta situación?". Y Defederico asintió: "Sí, sin dudas. Yo hablo con ellas".

Fuente: Ciudad.com.ar