Se reanuda el juicio por la obra pública

Después de dos semanas y tras el pedido de condena de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, el juicio oral por las presuntas irregularidades en las obras públicas de Santa Cruz que recibió durante el kirchnerismo Lázaro Báez se reanudará hoy. Será con el inicio de los alegatos de las defensas y en un contexto especial: el intento de homicidio el jueves pasado de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, principal acusada en el caso, en la puerta de su casa en el barrio de Recoleta.

Hoy a las 8:30 horas el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 iniciará la etapa de alegatos de las defensas. La primera será la de Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, y para quien la Fiscalía pidió tres años de prisión en suspenso. Garro y su abogado, Mariano Fragueiro Frías, estarán en persona en la sala de audiencias y solicitaron que lo estén los fiscales y los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF) que pidieron una pena de un año de prisión. El resto de las partes seguirán la audiencia por videoconferencia.

El juicio se reanudará en un contexto muy distinto después del alegato de la Fiscalía. En el centro de la escena política está el intento de homicidio de Cristina Kirchner, por el que hay un detenido -Fernando Sabag Montiel- y una investigación en curso. Por el hecho, el gobierno nacional decretó feriado el viernes, hubo una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo en repudio a lo ocurrido y ayer la Cámara de Diputados hizo lo propio en una sesión especial.

Sin embargo, los cruces entre oficialismo y oposición continuaron y en los discursos hubo referencias al juicio y al pedido de condena de los fiscales contra Cristina Kirchner de 12 años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta.

¿El intento de homicidio de la vicepresidenta puede impactar en el juicio? Desde ya que no pasa desapercibido. El viernes los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez y Andrés Basso, hablaron sobre lo ocurrido, pudo saber Infobae de fuentes judiciales. Pero entendieron que, advirtiendo la gravedad institucional que tuvo, no modifica la continuidad del proceso. “Por ahora no hubo nada para pensar que no debe continuar”, explicó una fuente que agregó: “Si mañana (por hoy) comenzaban los alegatos de la defensa de la vicepresidenta podía ser distinto”. Inclusive el viernes se especulaba con que las defensas hagan alguna presentación pero no ocurrió.

Cada defensa tendrá tres para alegar. Pero formal o informalmente algunas ya adelantaron que no utilizarán todas. Por ejemplo, la de Garro dijo que solo alegará una que será la de hoy. Lo mismo la de Mauricio Collareda, ex jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, que usará la de mañana. El viernes será el turno de la defensa de Raúl Daruich, también exjefe del distrito Santa Cruz. Luego vendrá la del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y posteriormente la de Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas. Esas tres no informaron al tribunal oficialmente cuántas audiencias utilizarán pero de manera informal adelantaron que pueden ser una o dos. Luego será el turno del alegato de Cristina Kirchner.

