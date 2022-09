Berensztein sostuvo que Corrientes encontró un vehículo político que se ratificó varias veces en las urnas

El consultor político Sergio Berensztein brindó ayer una conferencia sobre “Las encrucijadas de la política argentina en el siglo XXI” en el auditorio Julián Zini de Capital. El evento contó con la participación del gobernador Gustavo Valdés quien destacó la trayectoria y jerarquía del orador “para que nos ilustren sobre su visión del país”.

“Hace un tiempo comenzamos un ciclo de conferencias con el Banco de Corrientes sobre temas de actualidad y de interés”, declaró el gobernador, agregando que son de utilidad “para escuchar nuevas ideas y también aportar las nuestras sobre qué queremos para la provincia, la región y el país”.

Por su parte, Berensztein en contacto con la prensa se mostró muy impactado por la transformación de la ciudad por las obras. “Desde Buenos Aires no siempre se advierten estos progresos”, dijo en contacto con la prensa. Sobre la política local, dijo que ha logrado algo que a nivel nacional todavía no se ve: que la mayoría de la sociedad “encontró un vehículo político que se ratificó varias veces en las urnas y le dio estabilidad política”.

Consultado sobre la grieta política del país dijo que la primera “se generó con el conflicto con el campo, eso no es nuevo, pero esta tiene una configuración que fue cambiando a lo largo del tiempo. Hoy hay tres elementos que la han profundizado muchísimo: la cuestión de la corrupción, la visión económica y los distintos proyectos de país es que es posible en un mundo globalizado. “Es posible aislarse y mirar solo el mercado interno o es necesario integrarse de forma inteligente y pragmática”, reflexionó . “Pero no hay que pensar que una no grieta es bueno, que haya debate en la sociedad es positivo, el problema de la grieta es cuando uno ignora al otro o peor aún cuando lo quiere censurar”.

“El riesgo ahora de que se regule los discursos de odio es enorme porque quién define que es odio, donde empieza el odio y termina la crítica dura. Meterse en los valores definidos por la Constitución es grave”.

“La Argentina se mira demasiado el ombligo, en el mundo se ve situaciones mucho más grave y nadie cuestiona la libertad de los medios”.

“Es hora de desescalar el conflicto, de encontrar formas razonables, civilizadas lógicas de resolver cuestiones complejas porque de eso se trata la política”, cerró.