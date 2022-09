Marioni señaló que no festeja el resultado, pero está satisfecho

Después de igualar 1 a 1 en condición de local con San Martín de Formosa, el técnico de Boca Unidos, Roberto Marioni valoró el resultado porque dijo que se consiguió “frente a un equipo muy difícil, que llegó como tercero en la tabla” de posiciones de la zona B del torneo Federal A.

Al término del encuentro, el DT Aurirrojo destacó que “hicimos un buen primer tiempo, tuvimos las oportunidades más claras; después nos hicieron el gol de un contraataque que lo habíamos trabajado bastante porque sabíamos que este equipo formoseño vive mucho de eso cuando va de visitante. Abrieron el marcador, después por suerte nos pudimos recuperar”.

Sin embargo, el rendimiento del equipo correntino fue de mayor a menor, desdibujándose en su juego, y prácticamente aferrándose al resultado frente a un rival que llegó más entero a los últimos minutos del encuentro.

“La verdad que no hicimos un buen segundo tiempo, tuvimos una sola oportunidad que fue la de Agustín (Lavezzi). Ahora tenemos que recuperar algunos jugadores que venían con problemas físicos y otros anímicos, porque perdimos a Chelo (Marcelo Cardozo) a Cristian (Maidana) y a Gaby (Morales), pero vamos a tratar de recuperarlos para ir a buscar los tres puntos a Pronunciamiento”, manifestó el técnico.

Al explicar el rendimiento del equipo en el complemento, Marioni dijo que “perdimos muchas pelotas en tres cuartos y no pudimos construir ataques. Cuando uno tiene la intención de ganar se abre, y al perder el balón se complica, pero por suerte tanto Nahuel (Franco) como Matías (Espíndola) y Ata (Ataliva Schweizer) hicieron un excelente trabajo, los laterales también, y llevarnos un punto nos permite sumar”.

“Ellos son un equipo muy difícil, que llegó estando tercero en las posiciones, que tiene muy buenos rendimientos en el torneo, así que no es para festejar el resultado pero sí para estar satisfechos”, sobre todo porque en el final Ezequiel Morales estrelló un cabezazo en el travesaño, pero “más allá que ellos tuvieron la más clara, aunque nosotros pensamos que fue off side, el punto vale más allá de esa jugada para recomponernos de la derrota de la semana pasada, y sobre todo recomponernos anímicamente y no cometer los mismos errores que en Salta, que fueron muy groseros”, enfatizó el DT.

Luego de explicar algunas cuestiones tácticas que se dieron durante el juego, Marioni manifestó: “Estamos enteros, estamos vivos, estamos bien”.

“Vamos a ir a tratar de ganar el partido en Pronunciamiento y tratar de buscar los 18 puntos que faltan para seguir peleando, tratando de llegar lo más arriba posible”, indicó finalmente el técnico del conjunto “aurirrojo”.

(RP)