Gran Hermano: la polémica discusión sobre quién era más merecedor del auto

Este martes inició la prueba por el auto en Gran Hermano (Telefe) y después de un tiempo pegados al mismo, Nacho Castañares empezó a cuestionar quiénes son merecedores del premio por unas cuestionables condiciones.

Mientras el cansancio por estar de pie se apoderaba de Alfa, Maxi, Marcos, Thiago, Romina y Julieta, Nacho propuso reducir el grupo de una particular forma: "Para mí, los que tienen auto y los que no saben manejar, no tendrían que participar". Alfa respondió irónicamente: "Seguro que no, yo no tengo auto". "Vos tenés ocho autos", contestó sin filtros el joven, a lo cual el polémico concursante manifestó entre risas: "No, son de mi hija, no son míos".

Luego, Nacho apuntó contra Julieta: "Vos no sabés manejar" y Disney reaccionó con enojo: "¡Yo sí sé manejar, Nacho! ¿Qué decís?". "¿Tenés registro?", redobló la apuesta Castañares y Poggio contestó con la misma actitud: "No tengo registro, pero sé manejar".

Por otro lado, Castañares le reprochó a Romina que ya tenía un automóvil: "Vos tenés auto", pero la exdiputada reaccionó sin tapones: "¿Y qué tiene que ver que? Lo estoy pagando, me queda un año y pico". "Para mí tendríamos que seguir nosotros tres nada más", concluyó Nacho en referencia a Marcos y Maxi, ya que Thiago manifestó que no sabe manejar, pero que si gana el auto, lo vendería para pagar deudas.

