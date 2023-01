Otras tres muertes por coronavirus en Corrientes y hay 113 casos activos

Aumentan las muertes por coronavirus en Corrientes pero disminuyen la cantidad de casos activos en la provincia, según el último informe del Ministerio de Salud provincial.

Son tres muertes más y la cantidad de decesos se incrementó a 11 en lo que va del 2023. En las últimas 24 horas dieron positivo de covid-19: 26 personas, 18 son de Capital, y solamente 8 del interior; se analizaron 899 muestras.

Los tres fallecidos contabilizados ayer en el informe epidemiológico de la provincia, se tratan de dos hombres de 83 y 90 años ambos de Capital y otro de 55 años de Goya, todos con patologías de base.

Esto actualiza la cifra de casos activos en 113 y los acumulados en 197.365 en todo el territorio provincial, al 11 de enero de 2023, con 2.057.042 testeos realizados desde que inició la pandemia y 195.302 recuperados.

Mientras que son 2148 los fallecidos acumulados y 63 los actuales internados en el Hospital de Campaña, con resultado positivo para covid-19, estando ocupado el 3.33 % de los respiradores y donde, además, hubo 8 altas médicas y 4 fallecidos.

En la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) hay 15 pacientes con diagnóstico de covid-19, 10 con respiración mecánica asistida. Todos con pronóstico reservado.

Las autoridades provinciales confirmaron un nuevo brote de coronavirus en Corrientes y reiteraron que la población debe completar los esquemas de vacunas.

En ese sentido, el médico infectólogo del Hospital de Campaña, Fernando Achinelli, indicó, hace unos días, que en la actualidad se deben analizar tres factores: el primero es el retiro de la obligatoriedad del barbijo; el segundo, el gran porcentaje de la población que no completó los esquemas de refuerzo; y, el tercero, que existen sublinajes que son muy contagiosos.

“Esto genera una alta circulación de covid-19, con un impacto aún leve en el sistema de salud. Con respecto a internación aunque en los últimos días estamos teniendo un aumento leve de internados. Actualmente son 39 los internados en sala de clínica en comparación a la semana anterior”, indicó a El Litoral.

“Debemos dejar en claro que hay una alta circulación con un leve impacto en la hospitalización que podría cambiar en las próximas semanas. Hay que ser cautos en estos momentos”, continuó.

Asimismo, el médico correntino aseguró que “el blanco del covid después de tres años de pandemia y con vacunas son los grupos de riesgo”. “El esfuerzo del sistema de salud debe ir en los mayores de 65 años que tienen comorbilidades, los que no se vacunaron, y los que tienen enfermedades que afectan su sistema inmunológico. Apuntar a restricciones no, pero los grupos vulnerables deben tomar los recaudos necesarios”, sostuvo. Achinelli recomendó fortalecer la vacunación, el uso del barbijo en pacientes de grupos vulnerables y que las familias los protejan usando el tapabocas.

“El último mes, en general, el 60% de los que se internan en el hospital tienen esquemas incompletos de vacunación, lo cual quiere decir que en los cuatro meses pasados no recibieron refuerzos y son grupos de riesgo”, explicó a principio de mes.

“Ya no miramos los números de vacunas que tiene el paciente, sino si recibió o no una dosis en los últimos cuatro meses, para ser concretos, decimos que aquel que no se dio una vacuna, en los últimos cuatro meses, tiene esquema incompleto”, concluyó.