Sequía: Nación prorrogó la Emergencia en tres provincias pero no incluyó a Corrientes

El Ministerio de Economía de la Nación prorrogó el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por la sequía en las provincias de Santa Fe, Jujuy y La Pampa, mientras Corrientes aguarda la homologación de la medida cuya documentación fue enviada la semana pasada al Gobierno nacional.

Como consecuencia del cambio climático que afecta a todo el sector productivo, la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios prorrogó hasta el 31 de mayo la medida que fue dada a conocer ayer mediante el Boletín Oficial.

En este marco, El Litoral consultó al ministro de la Producción, Claudio Anselmo sobre la situación de Corrientes y dijo que “estas medidas se van declarando luego del envío a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria de los decretos provinciales para que lo traten. Lo que está saliendo es lo que se trató en la reunión de diciembre, y desde esa fecha la comisión no se volvió a reunir”.

“Nosotros elevamos la documentación la semana pasada, el 10 de enero enviamos todos los antecedentes del decreto y estamos esperando que nos confirmen cuando se va a tratar en la reunión de la comisión”, detalló.

“Una vez que se trate y si la resolución es favorable, se homologa la declaración de Emergencia. Esto tiene una demora de 15 días aproximadamente, es decir la publicación de la Resolución correspondiente, que es lo que está saliendo ahora, son resoluciones que se trataron en el mes de diciembre”, aseguró.

Consultado sobre la fecha de la próxima reunión de la comisión, Anselmo dijo que todavía no fueron comunicados de nada.

Productores

Y mientras la Sociedad Rural de Corrientes buscan la conformación local de una mesa de crisis para debatir la realidad del sector que desde hace tres años viene sufriendo las consecuencias del Cambio Climático como consecuencia de La Niña y para concretar “una acción ejemplificadora” para el Gobierno nacional, sobre esta declaración de prórroga que no incluyó a Corrientes, el presidente de la entidad, Francisco Velar dijo que “eso es porque probablemente alguna provincia pidió antes que Corrientes y se trata de manera separada”.

“El ministro Anselmo reiteró el pedido hace unos días de la necesidad de que se prorrogue también para Corrientes. Suponemos que eso no debería tardar en suceder”, acotó.

En cuanto a la convocatoria para el lunes que habría realizado el Gobierno nacional a la Mesa de Enlace dijo que “esto no es así. Nos han informado que no han recibido ninguna invitación del Ministerio de Economía. Lamentablemente fueron trascendidos periodísticos que hasta ahora no se han materializado”.

“A nivel provincial, estimamos que nos vamos a reunir la semana que viene ya que el Gobernador recién se incorporó y estaba diseñando algunas acciones y hay gente que todavía no está en Corrientes”, explicó en ese contexto.

El gobernador Gustavo Valdés a fines diciembre del 2022 a través del Decreto N°3771/22 declaró la prórroga del Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por el término de seis (6) meses a partir del 1º de enero de 2023.

En tanto y a la espera de la homologación de la emergencia agropecuaria en Corrientes durante 180 días del 1° de enero al 1 de julio de este año, la resolución 16/2023 estableció la prórroga hasta el 31 de mayo el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la provincia de Santa Fe.

El beneficio en Jujuy se dio a conocer mediante la resolución 20/2023 que rige hasta el 31 de octubre de 2024, a las explotaciones de cítricos, frutas tropicales, bovinas, porcinas y apícolas, afectadas por sequía, en los Departamentos de Santa Bárbara y Ledesma y hasta el 31 de octubre de 2023 a las de hortalizas, maíz, poroto y soja, afectadas por sequía, en los Departamentos de Santa Bárbara, Ledesma y San Pedro.

Mientras que en La Pampa, la resolución 21/2023 rige hasta el 27 de febrero a las explotaciones ganaderas afectadas por sequía en varios departamentos y hasta el 31 de marzo en otros tantos.

Asistencia

En este marco, el Gobierno provincial y el Ministerio continúan haciendo entrega de alimentos a pequeños productores de la provincia de Corrientes y se encuentran vigentes distintas líneas de créditos a través del Banco de Corrientes.

Los productores interesados deberán acreditar su condición mediante la presentación del Certificado de Emergencia Agropecuaria y podrán acceder a los siguientes beneficios: prórroga de vencimientos de impuestos y créditos provinciales, prórroga de vencimientos de créditos provinciales, asistencias dispuestas por el ministerio de Producción de la Provincia con recursos disponibles de su partida presupuestaria y asistencia técnica y financiera.

De esta manera, se mantendrán los beneficios otorgados oportunamente durante el primer semestre del 2023.