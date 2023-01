Homenajes y repertorio remozado en el show Imaguaré del sábado en el Cocomarola

Los de Imaguaré pusieron toda la carne al asador, y el sábado sobre el escenario Osvaldo Sosa Cordero ofrecieron un show donde nada faltó, más bien se podría decir que algo quizás sobró. Con repertorio remozado, arreglos musicales nuevos, fuego, serpentinas, papelitos y bengalas el grupo liderado por Julio Cáceres resultó explosivamente ovacionado por el público. La anteúltima noche chamamecera fue potente y los artistas de la costa del Uruguay tuvieron mucho que ver en eso con grandes presentaciones como la de la libreña Gicela Méndez Ribeiro, quien con canciones en español y portugués volvió a levantar la bandera de la integración, o el acordeonista de Uruguayana Renato Fagundes que homenajeó a los grandes del género: Montiel, Abitbol, Cocomarola y Bofill, y logró posicionarse entre los favoritos. Con temas inéditos, los hermanos Néstor y Ariel Acuña acompañados por Rocío Ayelén (hija de Ariel) también dejaron huella, en tanto que Ernestito Montiel y el Cuarteto Santa Ana tocaron el corazón montielero, y el sobrino nieto de don Ernesto se mostró decidido a seguir cantando además de tocar el acordeón. La emoción llegó con el Ballet Divino Niño Jesús y la alegría con Simón de Jesús Palacios.

La edición 2023 de la Fiesta Nacional del Chamamé comenzó a despedirse y el público lo sabe por eso la disfruta con intensidad y se nota. A diferencia de primer fin de semana cuando para arrancar un aplauso o un sapucay había que hacer verdaderos esfuerzos, ahora la gente grita y canta, aunque no haya ningún artista sobre el escenario. Esa es la famosa alegría del pueblo chamamecero al que por momentos le cuesta entrar en confianza, pero una vez que abre el corazón, se entrega de manera absoluta.

Abuela lalalalala, Muchachos o “el que no salta es un inglés”, fueron algunos de los canticos futboleros que coreó la tribuna chamamecera mundialista el sábado en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola que por tercera vez consecutiva vio colmada su capacidad.

Imponente

Los de Imaguaré habían sido anunciados como el número más fuerte de la novena noche y realmente lo fueron. El histórico conjunto liderado por Julio Cáceres ingresó a escena en las primeras horas de la madrugada con una presentación imponente y por momentos desconcertante para quienes están acostumbrados a los clásicos shows del grupo. Esta vez hubo más pompa que de costumbre, más fuego, más bengalas, más papelitos, más serpentinas, es decir hubo todo un despliegue escenográfico superlativo que el público aceptó encantado, pero que para Los de Imaguaré resulta innecesario porque sus canciones y los recitados de Julio bastan para enamorar a cualquier auditorio chamamecero.

El espectáculo comenzó con “Vengo a Decir”, siguió con “Peregrino de la Esperanza”, y por supuesto que no falto “Avío del Alma”. Hasta ahí todo parecía seguir la línea tradicional Imaguaré, pero después el conjunto marcó la diferencia con respecto a sus shows anteriores homenajeando a referentes del género como Teresa Parodi con “Cielo de Mantilla” ciudad natal de don Julio, también hubo homenaje para Ramona Galarza y para Zitto Segovia a través de una excelente interpretación de “Lucía de Arena” por parte de Nicolás Cáceres. La música paraguaya tuvo su espacio Imaguaré: “Es por el profundo amor que siento por el pueblo paraguayo, que me he tomado la licencia de canta esta obra de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerreo”, dijo Julio antes de interpretar “Ne rendape ajú”.

Compadre que tiene el vino se hizo esperar hasta el final, y fue el cierre perfecto para una presentación que terminó con muchos papelitos, serpentinas y bengalas que se sumaron a los alaridos que llegaron desde el predio.

Julio levantó la copa y así ratificó el pacto que une al conjunto con el pueblo al que le canta.

Costa del Uruguay

Las localidades correntinas ubicadas sobre la costa del río Uruguay tienen mucha historia musical y son grandes generadoras de referentes chamameceros. Esto quedó demostrado el sábado cuando la Fiesta del Chamamé dedicó la franja horaria central a espectáculos encabezados por artistas de Paso de los Libre y Uruguayana y todos elevaron una vez más la vara del arte nacido a orillas del Uruguay.

Una de las encargadas de hacerlo fue la libreña Gicela Méndez Ribeiro que volvió a pisar el escenario Osvaldo Sosa Cordero tras un año de ausencia. Gicela es espontánea, risueña y sus presentaciones tienen ese no se qué, que hace falta para conquistar sin necesidad de recurrir a “los clásicos que conocemos todos”. La artista tiene clara su misión de hermanar países y la cumple de manera impecable. El sábado presentó un repertorio bilingüe con temas que están fuera del cancionero típico, pero que sin embargo tienen el poder de animar al público.

De la misma zona que Gicela, pero del otro lado del puente llegó al Cocomarola el sábado el acordeonista de Uruguayana (Brasil) Renato Fagundes quien con 26 años tiene nombre propio desde hace tiempo sobre el escenario Osvaldo Sosa Cordero, y el sábado se consagró cuando el auditorio (con aplausos y sapucays) lo colocó en la lista de favoritos de la noche musiquera. Su repertorio fue un claro homenaje a los grandes del género con temas como “Gente de Ley” y “General Madariaga” de Montiel, “Conjunto Pena y Olvido” de Mario Bofill y “Mi bien Amada” de Cocomarola, pero además presentó dos canciones propias dedicadas a sus ciudades “Uruguayana” y “Canto a Paso de los Libres”.

Néstor y Ariel Acuña se presentaron con Rocío Ayelén y ratificaron su condición de chamameceros de excelencia que disfrutan y hacen disfrutar desde arriba del escenario. El grupo de Paso de los Libres presentó, entre otros temas, una poderosa versión de Tren Expreso (de Raúl Barboza) y también dos temas inéditos, uno de ellos de autoría de Rocío Ayelén.

Si de la costa del Uruguay se habla, no puede quedar afuera Ernestito Montiel y el Cuarteto Santa Ana. El grupo montielero fue de la partida de los libreños del horario central con una propuesta que incluyó canciones como “Estancia San Blas”, “Forastero del Iberá” y “Lágrimas de amor” entre otras.

Emoción y alegría

Con más de 85 años en su haber, Simón de Jesús Palacios es uno de los máximos referentes de la música popular litoraleña y si bien ya no canta, se presentó con su conjunto y animó la fiesta con la alegría y la energía que lo caracteriza y por supuesto siempre dedicando saludos a su chinita (su esposa).

Otro de los momentos fuertes de la noche tuvo que ver con la presentación del Ballet Inclusivo Dino Niño Jesús que, con artistas de Formosa, Chaco y Corrientes llenó de emoción el Cocomarola. Su propuesta artística “El sentir de nuestro Paraná” fue tan conmovedora que el público se paró para aplaudir la obra.

Al cierre de esta edición se anunciaba el inicio de la última noche chamamecera en el Cocomarola y Los Alonsitos eran los encargados de colocar el broche de oro.