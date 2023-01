El teatro independiente correntino integra la cartelera nacional

Con cinco obras correntinas, ya está disponible la edición 2022-2024 del Catálogo de Espectáculos del Programa Instituto Nacional del Teatro (INT). Quienes quieran acceder pueden hacerlo a través de https://inteatro.ar/catalogos/22-24/

El Catálogo de Espectáculos 2022-2024 es parte del Programa INT Presenta y está conformado por 170 obras de teatro independiente de todas las regiones del territorio nacional. Es una herramienta que se utiliza para la ejecución y confección de políticas de promoción y circulación de la actividad teatral.

La inclusión de los espectáculos en este catálogo no implica erogación alguna ni necesariamente la participación en el programa o en subprogramas.

El catálogo es puesto a disposición de los organismos gubernamentales y no gubernamentales del país en materia de cultura y de las artes escénicas en particular (provincias, municipios, universidades, ONG, embajadas, consulados, centros culturales internacionales, etc.) y a los programadores de los distintos festivales nacionales e internacionales de teatro con los cuales el Instituto Nacional del Teatro podrá realizar convenios de cogestión para la presentación del elenco.

En caso de que el espectáculo sea convocado y cada vez que esto ocurra, recibirá por parte del INT el pago de honorarios para realizar las funciones y la cobertura de los costos de traslado y seguros dentro del país. Por parte del organismo cogestor recibirá el alojamiento, comidas, espacio para realizar la función y una logística acorde para su presentación.

Obras

Algunas de las obras seleccionadas de la región NEA son: Abuelar (Chaco), Circonsciente (Misiones), Correspondencia Teatral (Chaco), 75 Puñaladas, el caso de un sospechoso suicidio (Formosa) y No compres el chamullo (Misiones.

Las obras correntinas seleccionadas son La Ultima Trinchera, La Niña que Fue Cyrano, La reina de la noche, Terapia y Que pa’ te pasa Juancito.

(VAE)