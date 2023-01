Valdés: “El Gobierno debería cumplir los fallos y tratar de no amedrentar a la Corte”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, ratificó ayer su rechazo al juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “El Gobierno debería preocuparse en cumplir los fallos y tratar de no amedrentar a la Corte”. También informó sobre reuniones con los apoderados partidarios en vista a los comicios.

“No tienen el número, lo que están haciendo es tratar de presionar a la Corte. Es legítimo tratar de enjuiciar a los miembros de la Corte, pero todos sabemos, de que no llegan a buen puerto es simplemente hablar y hablar”, dijo el mandatario provincial.

“De lo que debería preocuparse el Gobierno es de cumplir los fallos y tratar de no amedrentar a la Corte, con un pedido de juicio político, porque de la forma en lo que lo están haciendo no se llega a ningún lado, no se construye”, fustigó.

“Me parece que deberían cumplir los fallos, que para eso tenemos un tribunal máximo que es donde todos tenemos que acudir en caso de tener conflicto. En este caso un conflicto entre la Provincia y el Estado nacional. Ese fallo tiene que servir para dirimir las diferencias y no para hacer un juicio político y amenazar con echarlos a todos, si no cumplen caprichos como están haciendo ahora”, reprochó.

“Hay que darle institucionalidad y ver si tienen los números, nosotros no vamos a acompañar el juicio político a la corte, la destitución de los miembros de la Corte, pero lo que sí pedimos es que se cumplan los fallos de la Corte”, cerró.

Estas declaraciones llegan luego de la primera reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que se realizó la semana pasada, donde el oficialismo pudo avanzar luego de haber logrado el quórum y conformando el cuerpo con la presencia de la oposición.

El oficialismo intenta avanzar contra Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por “incurrir en mal desempeño y parcialidad”. En la primera reunión se dio vista a los 14 expedientes que involucran a miembros de la Corte y se diagramó una agenda de trabajo para las próximas semanas. El 2 de febrero la Comisión recibirá a los autores de los proyectos y el 9 de febrero se analizará el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas pueden o no avanzar en el análisis de las evidencias.

Ayer, Valdés encabezó la inauguración del Centro de Prevención y Rehabilitación de la Fundación La Libertad, ubicado en el barrio Jardín,. Después hizo referencia al pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.