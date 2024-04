El rector de la Unne integra la comitiva del CIN en la reunión con el Gobierno nacional

El rector de la Universidad Nacional del Nordeste Unne), Omar Larroza integra la comitiva del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que este martes ingresó al encuentro con el secretario de Educación, Carlos Torrendel.

La reunión se da a una semana de la significativa movilización nacional del pasado martes 23 de abril en defensa de la universidad pública, y las autoridades universitarias fueron con esperanzas de un diálogo respetuoso y fructífero y los puntos sobre los que espera avanzar.

El presidente del CIN y rector de la Universidad de Nacional de San Luis (Unsl), Victor Moriñigo encabeza el grupo de representantes de las universidades públicas argentinas, integrada también por Oscar Alpa, Universidad Nacional de La Pampa (Unlpam); Carlos Greco, Universidad Nacional de San Martín (Unsam), y Ricardo Gelpi, Universidad de Buenos Aires (UBA).

Los rectores llegaron al encuentro con los funcionarios de la Secretaría de Educación apostando a un acuerdo. “Esperamos que así sea. Dimos muestras de que nuestra intención es dialogar y encontrar un acuerdo acorde al contexto, que garantice las acciones sustantivas de las universidades.”, dijo el rector Larroza.

Fueron dispuestos a escuchar los puntos oficiales, pero reafirmando las consignas de la masiva marcha que hace una semana unió al país en el reclamo de garantías presupuestarias que permitan el normal funcionamiento y la continuidad de las universidades.

En ese marco, llevaron 5 puntos que pondrán sobre la mesa:1) crisis presupuestaria, gastos de funcionamiento y problemas en lo que va del año; 2) la crítica situación de los hospitales que dependen de las universidades nacionales; 3) la actualización salarial -los sueldos significan alrededor del 90% de los gastos de los claustros-, 4) la ciencia y 5) inversiones planeadas y pendientes en materia de obras de infraestructura.

La situación de la Unne

En el contexto de desfinanciamiento de las universidades argentinas, en la Universidad Nacional del Nordeste se suma la situación particular de pérdida de participación en el presupuesto total de las casas de estudios superiores nacionales, que viene sufriendo hace varios años. “En el año 2022, cuando asumimos la gestión, presentamos un informe que daba cuenta que desde 2016 a la fecha, nuestra universidad perdió presupuesto, en términos porcentuales. Desde entonces venimos señalando y haciendo los reclamos pertinentes”, explicó en ese sentido el rector Larroza.

Recortes que se dieron incluso a pesar del carácter regional de la Unne, que implica atender la demanda de las dos provincias sobre las que se asienta (Chaco y Corrientes) y la región en general.

Aún con ese contexto desfavorecido, en la Universidad del Sol se trabajó para sostener un equilibrio presupuestario que garantizó su continuidad. Pero la situación ahora no es la misma: “tenemos las finanzas saneadas y equilibradas, pero, de no actualizarse el presupuesto tendremos que reconsiderar las partidas ya que no serán suficientes para cubrir gastos de funcionamiento”, dijo el rector.

“Necesitamos previsibilidad, algunas herramientas que nos permitan planificar y decidir en función de eso, prioridades que fundamentalmente atiendan las necesidades y las actividades centrales de enseñanza, investigación y bienestar estudiantil, entre otros.Y también las obras, necesitamos planificar para dar respuesta a las necesidades estructurales”, agregó.