Una resolución nacional pone en jaque a 31 frigoríficos de Corrientes

Representantes del sector cárnico advirtieron que la resolución nacional que pone fin a la comercialización de carne mediante la media res pone en riesgo a 30 frigoríficos de Corrientes y que es de imposible cumplimiento en toda la región NEA por los costos que implica. La comercialización cárnica por troceo debió aplicarse desde noviembre de 2022, pero la queja de los industriales obligó al Gobierno nacional a postergar la decisión hasta el 15 de enero.

En Corrientes hay 33 plantas de faenas y solo dos están en condiciones de cumplir con la política del troceo para la comercialización minorista de carne vacuna, aseguraron referentes del sector a El Litoral.

“Esta modificación al Decreto Reglamentario 4238/68, es inaplicable en las provincias no solo de Corrientes, sino todo lo que sería el NEA y NOA debido a que hay cuestiones de orden sanitario y de costos”, dijo a este medio el representante de la industria de la carne en la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), Iván Churruarin

“Por una cuestión de inocuidad, con el troceo se genera una manipulación excesiva de las carnes y por los costos económicos que implica. Los transportes de frío van a tener que adaptarse, se va a necesitar mayor infraestructura en las plantas frigoríficas y también se va a tener que disponer de personal pre faena”, explicó.

“Y esto responde a que los frigoríficos exportadores son los que hoy tienen aceitado este mecanismo, este ejercicio, pero la gran mayoría del país hace consumo local y toda la vida se ha hecho media res”, continuó y aclaró que “las realidades del país son distintas, nosotros tenemos usuarios carniceros que precisan de la media res porque se van sirviendo de los cortes de acuerdo a la demanda y en función de donde se está instalado. No se puede comparar, un comercio de Junín donde pueden consumir un peceto, una cuadrada fileteada a una zona del cordón de Corrientes, donde se consumen cortes populares paleta, puchero, donde los cortes de mayor valor casi no son consumidos. Cada uno tiene su punto de venta en función de donde está instalado”.

Detalló que “Corrientes cuenta con 33 plantas de faenas, 19 municipales, 11 de habilitación provincial, que son habilitadas por el Ministerio de la Producción a través de su cartera de Sanidad Animal, y 3 plantas nacionales que son habilitadas por el Senasa”.

Sobre la cantidad de plantas que podrían seguir funcionando ante las nuevas disposiciones nacionales, aseguró que “únicamente son dos plantas a nivel provincial: Muralla China que es la ha tenido inconvenientes en los últimos días y por una cuestión operativa, ha parado la gente y Duhalde y CÍA de Curuzú Cuatiá. Son las únicas dos plantas plantas habilitadas por el Senasa para el cuarteo”.

“Hay una habilitación que tiene que ver con la infraestructura edilicia, se tiene que adecuar un espacio físico dentro de la planta para proceder con el cuarteo de las piezas en 32 kilos”, explicó.

En este marco, el referente de la industria de la carne reclamó que “en el Reglamento dice que hay mecanismo de financiación que van a llegar a las provincias, pero hasta el momento no ha llegado nada a Corrientes”.

“Entendemos que el transporte de la media res al hombro debe desaparecer porque ya no puede haber una persona transportandola”, dijo sobre la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo y agregó que “existen medios mecánicos que pueden suplantar esta actividad del hombre y que nosotros a través de la Cámara Argentina de matarifes y abastecedores (Camya) mostramos que existen medios mecánicos para poder suplantar el hombro del operario”.

“Nosotros vamos hacia eso y respetamos. Pero en vez de ir a un cuarteo donde la planta de faena entra en una erogación, donde estamos en una situación coyuntural del país inflacionaria, donde la industria está pasando un momento complicado, no es la manera”, remarcó.

No obstante y dado los plazos de la entrada en vigencia de la norma, Churruarin dijo que “entendemos que esto no va a ser de aplicación en lo inmediato, lo que responde al 2023, si hay un paso intermedio que es la incorporación de manera transitoria del medio mecánico para el traslado de la media res y posteriormente de una manera paulatina y gradual las plantas van a ir adecuándose para generar el troceo”

Así mismo aclaró que las prórrogas se implementaron en función de la industria consumidora del país, no de exportación. “Corrientes no tiene ninguna planta exportadora. Esto es una cuestión que se ha definido entre el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) y el Gobierno Nacional, que no representa al consumo del país”, agregó.

Por último, Churruarin insistió que “la industria frigorífica de Corrientes está de acuerdo en que un operario no puede seguir transportando al hombro una res de 100 kilos, pero el mecanismo de implementación de esta disposición es inaplicable en lo inmediato porque excluyente a aquellas plantas que no cuentan con infraestructura,que van terminar cerrando dejando de cumplir el rol fundamental que socialmente cumplen dentro de los pueblos de Corrientes”.

Medida

La medida establece que no se podrá llevar la carne en media res hasta las carnicerías y supermercados y que en su reemplazo había que trozarla y hacer cortes de no más de 32 kilos, por seguridad de los empleados que se encargan de transportar a hombro esa carne, también por cuestiones higiénicas de la carne y la modernización del sector.Mientras que la prórroga dispuesta por una Resolución del Ministerio de Economía de la Nación en su artículo 2 genera dudas dentro de la cadena de la carne. “La prórroga dispuesta será aplicable a los establecimientos que hubieran cumplido con la presentación del plan” de adecuación, para poder implementar el troceo.“La pregunta es qué sucede con aquellas empresas que no hayan elevado dicho plan. Ya pasaron seis meses del plazo para presentar los planes. ¿Qué significa esto ahora? ¿Que van a salir a cerrar las plantas de faena que no lo presentaron? Sigue siendo todo muy confuso”, subrayaron a Infocampo.com desde el sector frigorífico.

Este nuevo esquema de comercialización fue anunciado en abril de 2021 a través de una resolución conjunta de los entonces Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca; Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y Desarrollo Productivo. Originalmente estaba estipulada para el 1 de enero del 2022, luego se postergó para el 1 de noviembre, seguidamente y en respuesta a un pedido formulado por las provincias, a través de la Resolución 780/2022 publicada en el Boletín Oficial se definió su aplicación desde el 15 de enero del 2023.