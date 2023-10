Daniela Celis habló del futuro de Fuera de joda tras la baja de Julieta Poggio

Fuera de joda es el programa de streaming que crearon Julieta Poggio, Nacho Castañares, La Tora y Daniela Celis tras salir de la casa de Gran Hermano. Si bien tuvo varios meses de éxito, durante los últimos días, se puso en duda su continuidad.

¿Los motivos? Primero, Poggio renunció debido a que no llegaba a cumplir con el resto de sus responsabilidades laborales. "No me miren así, los voy a extrañar un montón. Ojalá tuviera una gemela, un clon, para poder hacer todo. Y bueno, todo no se puede. A veces hay que parar un poco, no me puedo duplicar", había explicado.

Luego de esta importante baja, trascendió la noticia de que Nacho y La Tora se habían separado y esto podría poner en riesgo la posibilidad de seguir trabajando juntos.

Ante esta incierta realidad, durante un móvil con Mañanísima, Daniela Celis contó: "El programa sigue. Tenemos contrato así que va a seguir. Es mentira eso de que se va a terminar".

"Como además se viene GH ahora se vienen muchas sesiones nuevas, copadísimas y momentos lindos del programa", añadió.

Fuente: Pronto