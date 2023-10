Esto advirtió la ciencia hace dos años sobre las inundaciones en Corrientes

El comienzo del fenómeno El Niño volvió a traer inundaciones para la provincia de Corrientes y más de 80 familias tuvieron que abandonar sus hogares este mes en la localidad de Santo Tomé, debido a la creciente del río Uruguay.

Un centro de investigación científica de Corrientes advirtió hace dos años sobre los peligros a los que se enfrenta el ejido urbano de Santo Tomé.

Con el uso de las herramientas de análisis espacial de los Sistemas de Información Geográfica, investigadores de la Unne y el Conicet delimitaron tres sectores que exponen a la población de Santo Tomé frente a la amenaza de inundaciones y anegamientos: a) el sector asociado al desborde del río Uruguay al este del ejido urbano; b) el asociado a inundaciones y anegamientos por el desborde de cursos autóctonos al norte y c) el sector de riesgo de anegamientos en áreas deprimidas, ubicado en el interior de la ciudad.

Como en toda gestión y alerta temprana del riesgo, en este caso las inundaciones, esta información fue puesta a disposición para los tomadores de decisiones, quienes deberán usarla con insumo para generar mecanismos de mitigación de estas amenazas, de acuerdo a sus dos autores. Para quienes elaboraron este estudio, las medidas deben ser funcionales a las dinámicas naturales, propias del paisaje en el cual se desarrolla la ciudad.

No obstante, advirtieron que la población local deberá tomar conocimiento de la situación, ya que es los actores principales en este tipo de conflicto socioambiental porque de no existir población, no existiría el riesgo.

La investigación fue publicada en el volumen 33 (2021) de la revista Contribuciones Científicas, de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. Tiene la autoría de Laura Fabiana Gómez (Departamento de Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste) y Humberto Smichowski (Centro de Ecología Aplicada del Litoral).

Para concretar el estudio, utilizaron imágenes satelitales de las misiones Landsat 5 y 8 para determinar, mediante un proceso de clasificación supervisada, la distribución espacial de las áreas urbanas.

Los tipos de riesgo en la provincia

En Corrientes es común la ocupación de espacios que naturalmente son anegables y, por tanto, luego de lluvias intensas, aumentan la exposición de la población a pérdidas materiales, difíciles o imposibles accesos para facilitar la movilidad y, en algunos casos, la carencia de servicios básicos. Contreras y Odriozola (2016) distinguieron tres tipos de riesgos relacionados con las inundaciones y anegamientos: Riesgo Tipo 1, debido a inundaciones por desborde de los ríos Paraná y Uruguay (principales cursos de agua); Riesgo Tipo 2, debido a inundaciones y anegamientos de cursos autóctonos tributarios de los anteriormente mencionados; y por último, Riesgo Tipo 3, debido a anegamientos de áreas deprimidas correspondientes a paleocauces, esteros, cañadas, lagunas, etc.

Zonas amenazadas

Al igual que gran parte de las localidades ribereñas del nordeste argentino, el ejido urbano de Santo Tomé presenta amenazas asociadas a desbordes del río Uruguay como curso principal, que responden a eventos de variabilidad climática ubicados sobre su alta cuenta.

No obstante, al norte y dentro del ejido urbano se pueden detectar áreas con amenazas de inundación y anegamientos vinculadas a precipitaciones locales de gran incertidumbre ya que, por el momento, no se pueden predecir con exactitud los montos caídos y la rápida respuesta del paisaje por tratarse de cuencas muy reducidas, aumentando consigo la peligrosidad del evento. Es por ello que en un estudio previo se mencionó que el riesgo tipo 2 y 3 son los causantes de los principales conflictos socioambientales durante eventos extremos de inundación en la provincia de Corrientes.

Visualizaron que el centro de la ciudad de Santo Tomé se sitúa sobre las alturas mayores, las que van en disminución de forma paulatina hacia el sur y de manera más abrupta hacia el norte. En dirección noroeste se evidencia el descenso paulatino de las alturas tomando valores intermedios dentro del rango de variación de las mismas. En dirección oeste se conserva un comportamiento similar que, en este caso, llegan a un punto crítico y comienzan a aumentar nuevamente.

Avance de la ciudad sobre alturas menores

En cuanto a la expansión urbana experimentada para el 2020, el estudio detalló que los extremos noroeste, sureste y sur de la ciudad se han asentado en los sectores de altura intermedia. En el sector norte se aprecia el avance de la ciudad sobre alturas menores.

“Esta situación constituye una evidencia importante para considerar tomar medidas de ordenamiento urbano ya que muestra la situación actual y el avance de la ciudad en sectores no propicios. En tal sentido, se podrán prevenir situaciones negativas tanto para los ciudadanos como para el ambiente que los circunda”, manifestaron en el estudio.

Por último, la ciudad muestra su menor avance en dirección oeste a pesar de presentar, luego de un descenso paulatino, el aumento de sus alturas. Los motivos pueden ser varios tales como la ausencia o ineficiencia de infraestructura, la distancia al centro de la ciudad, cuestiones dominiales de los terrenos, entre otras.

Estimaciones satelitales

César Irala, de la Universidad Nacional de Misiones, publicó la semana pesada una cartografía del riesgo de desastre para el área de Santo Tomé – Sao Borja (Brasil). Irala elaboró un mapa derivado de imágenes de radar de apertura sintética (SAR) del conjunto Sentinel 1 del programa de observación satelital Copernicus, perteneciente a la Unión Europea.

Las zonas de riesgo que allí señaló son similares a las advertidas anteriormente por Gómez y Smichowski.

También el sitio MetSul especializado en meteorología advirtió este mes que los municipios brasileros más al sur de la cuenca del río Iguazú como São Borja, Itaqui y Uruguaiana (que limitan con la provincia de Corrientes) deben prepararse para una gran inundación, mucho mayor que la que enfrentaron en los últimos días con residentes fuera de sus casa y una gran cantidad de áreas inundadas, en zonas rurales ribereñas e incluso en las zonas urbanas de estos municipios. Argumentaron que el pico en la altura del Uruguay alcanzado en las últimas semanas es uno de los más altos de los últimos 40 años.