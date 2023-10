El Conejo reveló qué le dijo a Coty Romero en privado luego de que ella mostrara sus mails

El último mail que le mandó el Conejo a Coty Romero hizo explotar todo en el 'Bailando'. La correntina ya no quiere saber más nada con el cordobés y abandonó el streaming, en pleno llanto, cuando lo escuchó decir que sigue enamorado de ella.

“¿Sabés qué pasa? Que me pone 'te extraño', 'te amo', y a mí me hizo llorar un montón. Ayer, yo estaba ensayando, y me hizo llorar terriblemente. Te voy a tener que mandar una carta documento, Alexis. Literalmente. Se metió mi mamá y le dijo que se deje de romper las pelotas. Le hablé yo…¿No hay forma de que entiendas de una vez?”, fue el fuerte descargo de Coty desde la cabina.

Ante esto, Alexis Quiroga explicó: “Me pareció que más allá de lo que pasó estaría bueno que nos llevemos bien, y el mail que le mandé ayer, tiene razón, porque le dije ‘te amo, te extraño’”. “La gente dice que soy mala, pero a mí me hace re mal. Te haces el buenito delante de la cámara pero nadie sabe todo lo que sos, Alexis. Estoy cansada de eso y no sé cómo más decirte. Te lo dije por privado, te lo dijo mi mamá, te voy a mandar una carta documento, es lo último”, le respondió Romero.

Ahora, el Cone fue al 'Debate del Bailando' y contó toda la verdad sobre esta historia de amor que llegó a su final. Unas semanas atrás, Coty Romero le dio su celular a Marcelo Tinelli y el conductor leyó en la pista de baile, uno por uno, todos los mails románticos que le mandaba el Conejo.

"El día que ella me pide acá en el piso que yo no le escribiera más, que expuso los mails y todo lo demás, yo llegué a casa y esa misma noche le escribí. Yo siempre le mandaba mensajes diciéndole 'che, arreglemos las cosas. Sentémonos a hablar, no nos expongamos tanto'. Y bueno, le pedía de volver...", comenzó contando el Cone.

Y reveló cómo reaccionó luego del episodio de los mails en la pista: "Esa noche terminé mal. No es por hacerme la víctima pero realmente no me gustó esa cosa de exposición de intimidad nuestra. Llegué a casa, le mandé un mail y le dije 'entendí lo del piso, no te voy a escribir más. Pero necesito que no se exponga más nada, ni que me choques ni me pelees más en el piso, porque yo llego a casa y no disfruto. De última, no sé, gritá en tu casa. Pero cada vez que te pregunten, no digo que no me nombres, sino que no me encares y choques conmigo'".

“¿Sabés qué pasa? Que me pone 'te extraño', 'te amo', y a mí me hizo llorar un montón. Ayer, yo estaba ensayando, y me hizo llorar terriblemente. Te voy a tener que mandar una carta documento, Alexis. Literalmente. Se metió mi mamá y le dijo que se deje de romper las pelotas. Le hablé yo…¿No hay forma de que entiendas de una vez?”, fue el fuerte descargo de Coty desde la cabina.

Ver más

Ante esto, Alexis Quiroga explicó: “Me pareció que más allá de lo que pasó estaría bueno que nos llevemos bien, y el mail que le mandé ayer, tiene razón, porque le dije ‘te amo, te extraño’”. “La gente dice que soy mala, pero a mí me hace re mal. Te haces el buenito delante de la cámara pero nadie sabe todo lo que sos, Alexis. Estoy cansada de eso y no sé cómo más decirte. Te lo dije por privado, te lo dijo mi mamá, te voy a mandar una carta documento, es lo último”, le respondió Romero.

Ahora, el Cone fue al 'Debate del Bailando' y contó toda la verdad sobre esta historia de amor que llegó a su final. Unas semanas atrás, Coty Romero le dio su celular a Marcelo Tinelli y el conductor leyó en la pista de baile, uno por uno, todos los mails románticos que le mandaba el Conejo.

"El día que ella me pide acá en el piso que yo no le escribiera más, que expuso los mails y todo lo demás, yo llegué a casa y esa misma noche le escribí. Yo siempre le mandaba mensajes diciéndole 'che, arreglemos las cosas. Sentémonos a hablar, no nos expongamos tanto'. Y bueno, le pedía de volver...", comenzó contando el Cone.

Y reveló cómo reaccionó luego del episodio de los mails en la pista: "Esa noche terminé mal. No es por hacerme la víctima pero realmente no me gustó esa cosa de exposición de intimidad nuestra. Llegué a casa, le mandé un mail y le dije 'entendí lo del piso, no te voy a escribir más. Pero necesito que no se exponga más nada, ni que me choques ni me pelees más en el piso, porque yo llego a casa y no disfruto. De última, no sé, gritá en tu casa. Pero cada vez que te pregunten, no digo que no me nombres, sino que no me encares y choques conmigo'".

"Después con el tiempo, me la crucé dos veces en el pasillo, ni siquiera nos miramos, nada. Ya había pasado un tiempo y le dije 'más allá de todo lo que pasó, tengamos buena onda. Parecemos dos perros'. Eso fue hace un par de semanas. Después le mandé que le deseaba suerte, que hace mucho no sabía cómo estaba. A lo último le puse 'te amo' y te extraño'", confesó el Conejo.

"¿Por qué vos seguís buscando a una mujer que no te quiere?", le preguntó Denis Dumas. "Hace rato que no tengo comunicación con ella. Te digo la verdad, en 30 años, es la primera vez que me siento así. No me había pasado nunca, se lo dije a ella. Para mí fue alguien muy especial", se sinceró Quiroga.

Fuente: Pronto