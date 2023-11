Revelaron la reacción de Nico Occhiato ante el video de Flor Vigna y Luciano Castro

Desde hace mucho tiempo que Flor Vigna se muestra mucho más liberal y sin inhibiciones cuando tiene que mostrar su cuerpo y sus relaciones. Cuando comenzó en los medios tenía un perfil muy bajo ya que, según reveló, se debía a su extrema timidez y su baja autoestima.

Notoriamente, todo esto cambió por completo y lo demuestra en cada momento que tiene que mostrarse ante el público. Sin embargo, el jueves pasado por la noche llamó la atención una picante historia de Instagram que publicó con Luciano Castro, donde se lo ve metiendolo las manos por debajo de la pollera a su pareja.

Ante esto, quien tomó la palabra el día siguiente fue Sabrina Rojas, la ex pareja del actor y madre de sus hijos Esperanza de 10 años, y Fausto de 8. En diálogo con LAM, la actriz dejó en claro que no le gustó esta actitud y apuntó contra la cantante.

"Está bueno que a veces piense, Flor que es quien sube la foto, por eso apunto a Flor, que hay dos niños, que hay una nena de 10 años, y que no está bueno que vea a su papá meterle las manos a la novia", expresó la modelo, notoriamente indignada con este posteo.

Ahora, luego del silencio de Nico Occhiato, ex pareja de Vigna, quien reveló la reacción del conductor de Nadie Dice Nada fue Momi Giardina, su compañera del programa de streaming.

En un móvil con el ciclo de Ángel de Brito, mientras se preparaba para la salsa de a tres del Bailando 2023, la cuál fue convocada por su hija Juli Castro, la humorista dio detalles de cómo reaccionó su amigo.

"¿Qué opinó Nico Occhiato del video de Flor Vigna y Luciano Castro?", indagó el presentador de LAM. Sin vueltas, Momi respondió: "No lo vi con él. No dijo nada. La Occhiato, yo le dijo La Occhiato porque es una señora, es muy reservada. Está discreta, no da declaraciones".

"Nada. Vos le querés sacar una información y es imposible", aseguró la actriz, dejando en claro que Occhiato habría tomado esta noticia con indiferencia.

"Cuando La Occhiato y Vigna eran pareja no subían estas cosas de meter mano. No subían cosas tan concretas", replicó de Brito para sonsacar a la entrevistada. En ese sentido, Giardina confesó: "Para mí ella lo subió sin darse cuenta. Se le escapó".

"¿Vos subirías algo así, aunque se te escape?", preguntó Ángel en el final de la nota. Con total sinceridad, Momi sentenció: "No subiría algo así. No es mucho mi perfil".

Fuente: Pronto