El Foro por la Boleta Única disipó dudas e inquietudes

Finalizada la segunda jornada del Foro para la Boleta Única soporte papel, organizada por la Cámara de Diputados y llevada a cabo en dos ámbitos académicos: la Universidad Nacional del Nordeste –UNNE- y la Universidad de la Cuenca del Plata dejaron su opinión sobre la propuesta legislativa, coincidiendo todos en que “también la modernización del estado, debe avanzar en este ámbito”.

Algunos resaltaron la equidad y justicia para cada partido político –ya que estarán cada una de la ofertas electorales en igualdad de condiciones-; muchos destacaron la sencillez y rapidez para el momento de la votación y otros el cuidado del medio ambiente.

También los disertantes, dejaron un claro mensaje para la sociedad, al contar experiencias en distritos que ya lo implementaron. Dejaron sus sugerencias para no cometer errores y hablaron de lo trascendente de “tener un proyecto, acorde a la realidad local y trabajarlo en conjunto con todos los interesados”.

El diputado José Antonio Romero Brisco señaló que “es una cuestión sumamente vital para mejorar la calidad democrática, pero creo que es un salto de calidad que fundamentalmente simplifica la vida de todas las personas que van a ir a votar el día de los comicios porque van a poder ver la foto de sus candidatos, hacerlo con mayor celeridad y no con ese mar de boletas que hay en el cuarto oscuro”, señaló el diputado del bloque Partido Autonomista.

La diputada Marlen Gaúna dijo: “Por supuesto, interesada en que las reformas se den en Corrientes. Creo que el modelo que tenemos no es fructífero y la innovación de boleta única me interesa. A la población le favorece democráticamente optar por un modelo nuevo e innovador como este”, sostuvo la legisladora del Partido Justicialista.

En tanto que desde el Partido Liberal, la diputada Ana María Pereyra acotó que “justamente, lo que necesitamos es poder establecer un buen sistema; que sea sencillo, fácil, transparente y económico; que sea de utilización fácil para toda la sociedad correntina”.

La diputada Eugenia Mancini, de Cambio Austeridad y Progreso –CAP- indicó: “muy conforme porque en realidad como Presidente de la Comisión de Ambiente también, más allá de todo lo que significa cambiar el sistema para la mejora de la democracia, significa una gran des-papelización que es el día electoral y los días previos. Creo que ir mejorando en la búsqueda de un sistema mejor para la democracia y para el día de las elecciones es lo que estamos haciendo y por ese camino tendríamos que ir todos en la Argentina”, concluyó.

Desde CICO, el diputado Ariel Báez dijo: “Tener la posibilidad de, sobre todo, reducir la cantidad de boletas que hay en el cuarto oscuro, es un constante reclamo de la gente para con el sistema electoral que tenemos en la provincia. Así que bueno, celebro que estos foros se puedan dar para instruirnos, para aprender, para informarnos y sobre todo para discutir un tema que es realmente importante poder avanzar en la provincia”.

El dirigente Miguel Rey de la Unión Cívica Radical habló del interés por conocer la propuesta para buscar la manera de “salir de este engorroso sistema de múltiples boletas que tenemos”.

Desde el partido “Nuevo País” el exdiputado Talero Podestá expresó: “yo creo que este sistema que actualmente rige en la provincia tiene muchas dificultades, deja mucho que desear. Creo que es muy importante que se implemente este sistema. Estas charlas son muy importantes para que nos informemos, para que intercambiemos ideas. Yo creo que a corto plazo este sistema de boleta única va a ser aprobado, ojalá que así sea y es lo mejor en términos electorales que le puede pasar a la provincia”, indicó.

El dirigente Carlos González de Unidos por Corrientes, manifestó al ser consultado: “Estoy totalmente de acuerdo con la boleta única de papel, por eso estoy acá para apoyar este proyecto y por supuesto, esto se va a implementar tarde o temprano”, vaticinó.

Desde instituciones intermedias, el Dr. José Cotelo del Colegio de Abogados, opinó que es un tema necesario para Corrientes, “poder escuchar a los especialistas en el tema, para ver si podemos empezar a sacar cosas en limpio, conclusiones sobre este tema que es tan importante para nuestra sociedad”.

El ex juez Jorge Ríos Brisco habló como ciudadano común: “Me parece que es un avance el tema de la boleta única, pero hay un defecto de base: no están permitidas las postulaciones de candidatos independientes para competir y de acuerdo con la Constitución y las Convenciones internacionales incorporadas, el titular de los derechos políticos es el individuo, la persona, no el partido. No hay ningún inconveniente para que convivan pero hay que abrir el espacio”, sugirió.

Sobre las charlas en sí, la Dra. Martha Helia Altabe dijo: “Me parece bárbaro que se organicen estas jornadas en las universidades, que es el lugar donde se realizan tareas de extensión; para que la ciudadanía pueda conocer en qué consiste el voto a través de la boleta única de papel, que simplifica una serie de cuestiones para el elector al momento de elegir sus preferencias electorales y se requiere precisamente esto, una gran difusión y capacitación de los partidos políticos, de los electores, de las autoridades de mesa acerca de esta modalidad, de esta forma de votación”, concluyó la Jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral en Poder Judicial de Corrientes quien también asistió a las charlas donde se habló del sistema de boleta única a nivel mundial y en provincias argentinas.

Mensajes de expertos

La disertante, Lourdes Lodi, Directora del Observatorio Político Electoral, indicó que en Corrientes “el tema de la Boleta Única ha ingresado a la agenda pública. Hay espacio para el debate y la discusión”, añadiendo que “tiene que haber voluntad de los legisladores de ambas cámaras. Sería favorable que haya acompañamiento del Poder Ejecutivo y Judicial, ámbito electoral” agregó.

Indicó que “una cosa es tener un proyecto y otra cosa es trabajarlo y pensarlo… Este evento es una definición de que hay una política institucional. Hay que avanzar en esa decisión. Es una buena señal para que también se dé un efecto contagio y sean también otras legislaturas provinciales las que avancen en esta dirección”, remarcó.

El licenciado Javier Tejerizo, Director General de Asuntos Políticos y Electorales en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comentó la importancia de que “los correntinos entiendan que pueden encontrar los diseños de boleta única que se adapta al contexto, a las necesidades y a la competencia política. Nadie mejor que los correntinos para diferenciar si hay un sistema o un diseño de boleta que se adapte a estas características”, resaltó.

Presidente Cassani

Uno de los autores de la iniciativa de Boleta Única, el presidente de la Cámara de Diputados Pedro Cassani, remarcó un dato no menor: “Cuando la gente resuelve no ir a votar; superando el 40% de los empadronados; ello nos deja un mensaje. Significa algo está pasando… Estas reuniones con especialistas sirven para entender mejor el sistema que proponemos. Sin dudas vamos a tener un sistema de votación, más ágil y práctico; que garantiza la equidad de todos los partidos políticos”.

“Muchos de los asistentes tenían dudas sobre el protagonismo de los partidos políticos, y acá quedó claro que el sistema iguala a todos, al estar resumidos en una boleta única de papel por categoría. Todos las ofertas electorales, tienen las mismas posibilidades –del partido más grande al más chico-”, resumió el legislador.

“Yo les digo a todos que se olviden de quien es la propuesta, porque nosotros solo estamos tratando de mejorar la calidad democrática en Corrientes. Estamos ante una luz amarilla cuando el 43 por ciento no va a votar… Queremos y necesitamos que sea el proyecto de todos, como lo fue la paridad, el voto joven, cada uno de los códigos de procedimientos…”, sostuvo Cassani.

Cabe destacar que todas las opiniones, más las charlas desarrolladas (con disertaciones, folletos etc etc), están en el Youtube de la Cámara de Diputados y en la página web hcdcorrientes.gov.ar (ver Foro).