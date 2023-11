Marcelo Polino se la jugó y eligió a su participante favorito del Bailando 2023

Es, sin dudas, el más estricto de todos los miembros del jurado del Bailando 2023. Pero Marcelo Polino, además, es muy gracioso en sus devoluciones a los participantes y muchas veces recurre al humor para decir las bestialidades más crudas en sus calificaciones. Si bien siempre se mostró imparcial, esta vez tomó partido y eligió a su favorito de este año en pista del programa que conduce Marcelo Tinelli.

Respecto a su trabajo en el certamen de baile, expresó: "Las repercusiones que recibo son todas lindas. La gente me dice que estoy gracioso, que es mi mejor Bailando y esa usina de comentarios me divierten. No estoy tan malo, estoy más divertido y me encanta ir a hacerlo. Además, estoy conociendo a nuevas generaciones porque ahora hay youtubers, ex participantes de Gran Hermano, mucha gente nueva y joven".

Fue entonces que el periodista Nico Peralta le preguntó quién es su participante favorito en la edición 2023. Y Polino no dudó en responderle. "Como personaje completo, me parece que Coty Romero reúne todo. Tiene su cierto talento para el baile, que es lo que amerita el certamen, es graciosa, le gusta lo mediático y no reniega de eso, es picante y siempre aporta algo nuevo", sostuvo.

"Como personaje nuevo, me gusta mucho Coty. Y de los de siempre, me gustaba mucho Noelia Pompa, lástima que ya se fue, y también Flor Vigna, el Bicho Gómez y Anita Martínez. No en vano fueron todos campeones", se sinceró. Y habló de lo bien que les está yendo con los números del rating.

"Estamos todos contentos porque cuando el número acompaña, todo es más lindo. Hoy por hoy, estoy a full con el Bailando y sigo con Polino auténtico, mi programa de los sábados en Radio Mitre. Llevo 25 años trabajando en radio en el mismo día y el mismo horario. Estuve 17 años en Radio 10 con Marcela Tauro y después me fui a Mitre. Ahora lo hago solo, en una versión más intimista con un invitado del mundo del espectáculo y tengo una sección que se llama cafecito con un colega donde viene un periodista de espectáculos a hablar un poco de todo. La radio me encanta", concluyó.

Fuente: Pronto