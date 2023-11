Qué dijo Valdés del triunfo de Milei y las expectativas del nuevo Gobierno nacional

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se refirió este domingo al triunfo de Javier Milei como presidente de la Nación.

"Es un país de incertidumbre en principio. Vamos a ver cuáles son las medidas, esperando cuál es el discurso del nuevo presidente de la nación, cuál es la dirección y cuáles son las charlas que pueden haber", dijo el mandatario.

En ese sentido, sostuvo que Milei mientras tanto es "el presidente de la nación que tiene mayor debilidad en la historia de estos 40 años de la Argentina. No la tuvo (Raúl) Alfonsín, no la tuvo (Carlos) Menem, no la tuvo siquiera Fernando de la Rúa. Incluso tiene menor representación que la que tuvo Mauricio Macri. Creo que hay todas las expectativas y todos los interrogantes para adelante".

Valdés resaltó: "Somos 10 gobernadores en frente, no somos oficialistas sino que también somos opositores.Hay que esperar a ver cuál es la definición de la Argentina que viene y cuál es el compromiso del nuevo presidente de la nación con los espacios opositores".

En cuanto a la coparticipación el gobernador sostuvo que las provincias no están sujetas a Sergio Massa ni a Javier Milei para "recibir lo que tiene que ver con la recaudación impositiva, que tiene que ver con convenios fiscales".

Y recordó que el Gobierno de Corrientes accionó judicialmente contra el Gobierno Nacional en la Corte "por esa detracción de coparticipación que es arbitraria por parte del Gobierno Nacional y que tiene que sujetarse lo que dice la Constitución y las leyes de rigor".

"Pero más allá de eso, creo que hay que trabajar, hay que pensar en reformas impositivas, por supuesto, porque la Argentina viene de un camino que nunca se ha sentado a conversar con las provincias argentinas como lo tenemos que hacer y que hay que mejorar y que hay que sacar la pata impositiva un poquito", señaló en declaraciones a Radio 10.

Por último sostuvo que "ahora es toda expectativa. Vamos a esperar a ver cuál es el discurso del nuevo presidente y cuáles son las primeras acciones".