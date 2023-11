Valdés aseguró que liga de gobernadores de JxC “también son oposición” a Milei

El Gobernador Gustavo Valdés luego del balotaje presidencial que consagró a Javier Milei como presidente de la Nación, aseguró que alista una nueva reunión con los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio aclarando que ellos no son oficialistas ni opositores al libertario.

Tras la elección de Javier Milei como el nuevo presidente de la Nación a partir del 10 de diciembre, Valdés aseguró que “somos 10 gobernadores en frente, no somos oficialistas sino que también somos opositores .Hay que esperar a ver cuál es la definición de la Argentina que viene y cuál es el compromiso del nuevo presidente de la nación con los espacios opositores".

Tras el balotaje consagró al candidato de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei como el nuevo presidente de los argentinos, Valdés en diálogo con la prensa expresó “es un país de incertidumbre en principio. Vamos a ver cuáles son las medidas, esperando cuál es el discurso del nuevo presidente de la nación, cuál es la dirección y cuáles son las charlas que pueden haber”, dijo el mandatario.

Ante la salidad de los tres legisladores de la LLA y el ingreso de 38 tras las elecciones, Valdés Aseguró que Milei es "el presidente de la nación que tiene mayor debilidad en la historia de estos 40 años de la Argentina. No la tuvo (Raúl) Alfonsín, no la tuvo (Carlos) Menem, no la tuvo siquiera Fernando de la Rúa. Incluso tiene menor representación que la que tuvo Mauricio Macri. Creo que hay todas las expectativas y todos los interrogantes para adelante".

Vaticino que “vamos a tener correlato en la Cámara de senadores” y no descarto un bloque por fuera del acuerdo con la Libertad Avanza y Propuesta Republicana (PRO); y por fuera de Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica.

Ante la conformación de un nuevo gabinete presidencial, sobre Juntos por el Cambio y la liga de gobernadores que se conformó tras el resultado adverso de las elecciones generales, el mandatario correntino en diálogo con Romina Manguel de Radio 88.9 comentó que “dentro de poco se reunía con sus pares para seguir trabajando”.

En cuanto a la coparticipación, frente a la propuesta de Milei de eliminarla, el gobernador sostuvo que las provincias no están sujetas a Sergio Massa ni a Javier Milei para "recibir lo que tiene que ver con la recaudación impositiva, que tiene que ver con convenios fiscales".

Recordó que el Gobierno de Corrientes accionó judicialmente contra el Gobierno Nacional en la Corte "por esa detracción de coparticipación que es arbitraria por parte del Gobierno Nacional y que tiene que sujetarse lo que dice la Constitución y las leyes de rigor".

UCR

En cuenta regresiva a la definición de autoridades de la UCR Nacional de diciembre donde Valdés suena como uno de los posibles candidatos que reemplazaría a Gerardo Morales en la presidencia, consultado por la prensa señaló que “se abre una nueva etapa porque las autoridades estaban venciendo. Vamos a tener un rol importante y tendremos que evaluar el marco de alianzas a futuro. Hicimos un buen trabajo, pero cometimos errores políticos"

"Habrá que buscar una nueva conducción en el radicalismo para llevar adelante un proceso que nos lleve a tener un presidente de la UCR", dijo

Aunque evitó hablar del tema a cada instante, reconoció: "no pretendo un espacio para mí en la conducción del radicalismo. Hablar de internas en este momento es una torpeza".