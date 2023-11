Semana dedicada a Corrientes: enseñaron el patrimonio correntino en Francia

El patrimonio correntino cruzó el Atlántico, y se instaló durante una semana en Francia, con masterclass de chamamé, degustaciones de comidas típicas y exposiciones. Desde el 13 al 19 de noviembre, se presentó el atractivo turístico, cultural y gastronómico de la provincia en Fleury-sur-Orne, municipio de las afueras de Caen en la región de Normandía. Las jornadas contaron con una amplia concurrencia de liceos franceses y participantes de distintas partes del mundo.

Para promover el patrimonio correntino en el país francés, se presentó el proyecto “Découverte la province de Corrientes”, y la semana pasada las muestras estuvieron disponibles en tres sitios del municipio de Fleury-sur-Orne, como el Espace Oresme, la biblioteca popular “Pauline Roland” y el centro sociocultural de esa localidad francesa. Con música y danza chamamecera, degustaciones de comidas de la región como chipá, m’baipy, mandioca frita, y del país como el mate y dulce de leche.

Con relatos y material audiovisual, estudiantes de distintos niveles escolares pudieron conocer sobre los espacios naturales de la provincia, como Los Esteros del Iberá, bañados, fauna y flora autóctona. En algunas jornadas se realizaron cine-debate, tras la muestra de documentales inspirados en las costumbres, tradiciones y celebraciones más importantes en Corrientes.

Durante siete días, los correntinos encargados de llevar el patrimonio correntino a Francia, la profesora de Francés Carolina Monzón y David Miqueri Morad, profesor de Inglés, en el Departamento de Idiomas Modernos de la Universidad Nacional del Nordeste, respondieron preguntas e inquietudes de los alumnos franceses que tuvieron la oportunidad de asistir. “Cuando los invitamos con un mate, obtenemos todo tipo de reacciones: es muy amargo, es muy fuerte, me encanta, parece una mezcla de café y de té, me gusta un poquito, no quiero probar, ¿es una droga? Pero en general, hay gran aceptación y eso que, porque hace frío, no los convidamos con tereré”, mencionaron en una publicación Carolina Monzón y David Miqueri Morad.

Sobre las preguntas más frecuentes de los jóvenes que asisten a las jornadas, los correntinos señalaron a El Litoral que “se inclinan particularmente hacia la vida de los guaraníes, qué comemos, cómo organizan los chicos sus jornadas escolares, qué significa Francia en la vida cotidiana y para nosotros es muy emocionante contar estas cosas”.

Entre las propuestas, un correntino que vive hace más de 20 años en Francia, Alejandro “Pato” Hernández, dictó una masterclass de chamamé a estudiantes de Collège y Lycée, que visitan la expo de Corrientes.

En los stands se colocaron diversos afiches que fueron realizados poe profesores y estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), el Departamento de Idiomas Modernos de la Dirección de Extensión Universitaria, el Instituto de Botánica del Nordeste y la Escuela Eragia que realiza todos los años intercambios con liceos franceses.

