Flor Parise, la novia de Karina Jelinek, rompió el silencio por primera vez

Karina Jelinek volvió al Bailando (América) este lunes para ser parte de la salsa de 3 con Kennys Palacios y Morena Sánchez y su presencia generó la atención del público ya que habló de todo: su amor actual con Flor Parise y el nuevo escándalo de su ex pareja que fue preso, Leo Fariña.

Karina Olga salió a la pista y de inmediato se vio la buena onda con Marcelo Tinelli, que estaba feliz por su regreso. De hecho, hubo una previa extensa antes de su performance que no recibió buena puntuación del jurado.

Sin embargo, Jelinek fue figura y respondió a muchas preguntas filosas. Ángel de Brito le consultó si Flor era celosa. "No hablo de ella", le respondió la modelo. "Pero ya hablaste de ella antes", insistió el periodista que confirmó que Parise estaba presente en el programa, pero que no quería salir.

Karina aclaró: "No le gusta la exposición, es bajo perfil". "Pero igual, queremos verla", tiró Marcela Feudale. "De hecho, hicimos la tapa de revista juntas", se justificó Jelinek aclarando que están juntas y cuidan su relación.

Luego, se sinceró sobre la relación amorosa con Flor: "Para mí, es un placer estar con ella, es muy buena persona y nos re divertimos". "Hace mucho que están juntas", confirmó Tinelli mientras Kari sonreía y se le iluminaban los ojos.

KARINA JELINEK Y FLOR PARISE, HABLARON DE SU RELACIÓN

Este martes, en "Intrusos" (América) dieron a conocer la nota que hicieron con Flor Parise y con Karina Jelinek donde muy enamoradas confirmaron que están juntas sentimentalmente y que son muy cuidadosas con su historia.

"Todo super bien con Kari", confesó Flor cuando las cámaras la fueron a buscar, aunque ella evitó en todo momento salir en pantalla. "Soy muy tímida, no me gusta", agregó. La empresaria estaba viendo por una tele en los pasillos, alejada de la pista. Quiso acompañar a su pareja en este regreso a la TV.

Luego, Jelinek tomó la posta y aclaró: "A Flor no le gusta que hable de ella". "No me gusta mostrar mi vida íntima", agregó. La modelo contó que están juntas y muy bien. "Se puede vivir bien y no mostrarse", destacó sobre la relación con la mujer que le robó el corazón.

