Tarifaria: el Concejo avanza y se alista para convocar la Audiencia Pública

En la sesión del Concejo Deliberante de hoy, ingresaron los despachos favorables de las Comisiones de Hacienda y Legislación sobre la Tarifaria Municipal 2024 que implica incrementos en los tributos en torno al 140 y 160 por ciento de incremento. Además se aceptará la renuncia del edil Lisandro Almirón que asume como Diputado Nacional por la alianza La Libertad Avanza.

A dos semanas de su ingreso, la Tarifaria Municipal 2024 cuenta con el aval de las comisiones de Hacienda y de Legislación, lo que habilitará el llamado a Audiencia Pública que demanda el expediente, para luego finalizar su tratamiento con la aprobación de la segunda lectura.

El despacho de las comisiones llega al recinto luego de la reunión que los ediles mantuvieron con el Secretario de Hacienda, Marcelo Corrales la semana pasada donde brindó detalles sobre los números.

Y mientras la oposición pide que se revean algunos montos y el oficialismo sostiene que responden a la inflación presupuestada para el 2024, la primera lectura del expediente será aprobada en la sesión de hoy, por lo menos por el oficialismo que cuenta con la mayoría necesaria.

Sobre si la aprobación del expediente podría complicarse en el Concejo, el concejal Yamandú Barrios en declaraciones a Radio Sudamericana había indicado que “no. En la reunión con Corrales plantearon algunas consideraciones los opositores y el Secretario de Hacienda tomó nota de ellas y que seguramente se volcaran al proyecto que resulte con despacho de Comisión”, señaló.

“Es difícil porque las tarifas municipales tienen mucho rubro con montos fijos , como no pasa con una Ley de Presupuesto Provincial o Nacional. Entonces es más complejo en época inflacionaria y ante la incertidumbre económica”, había comentado también la semana pasada.

Mientras que desde la oposición cuestionaron la actualización de los montos de algunos tributos y aseguraron que durante la reunión con Corrales lograron el compromiso de que se avanzara con una contrapropuesta sobre los ítems que solicitaron.

“La preocupación principal de la oposición radica en el impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos. El bolsillo del trabajador viene bastante vapuleado, y aumentar los impuestos es un golpe a los vecinos”, había remarcado en contacto con la prensa, la concejal de Unión por la Patria, Mercedes Franco Laprovitta.

Considerando que hoy 30 de noviembre finaliza el periodo ordinario y a la espera del llamado a sesiones extraordinaria por parte del Intendente Eduardo Tassano, fuentes del Concejo Deliberante no descartan que hoy ingrese sobre tablas el despacho de las Comisiones de Hacienda y Legislación del Presupuesto Municipal 2024 por $57.778.558.380, que implica un incremento de más del 100 por ciento en comparación con el del 2023. Se debe recordar que en el texto del proyecto no se solicita autorización para tomar deuda pública. Aunque también vale señalar que todavía los ediles no se reunieron con Corrales por los números municipales como viene sucediendo en los últimos años, pero que podría no darse.

En caso de no avanzar hoy con la sanción del Presupuesto Municipal, el expediente terminará de definirse en sesiones extraordinarias junto a la Tarifaria Municipal 2024.

Renuncia

En la sesión también se aceptará la renuncia del concejal Lisandro Almirón del partido Unión Celeste y Blanco, que conforma el bloque de Unión por la Patria, tras resultar electo como Diputado Nacional por Corrientes, por la alianza La Libertad Avanza.

En tanto, de acuerdo al orden de lista de la colectora del ex vicegobernador Gustavo Canteros,asumirá como concejal Amelia Elena Artaza de Cambio Popular, espacio político del exsenador nacional Nito Artaza, quien renunció a la UCR y se sumó a la oposición.

En este contexto, se debe señalar que la Comisión de Poderes, Acuerdo y Reglamento aconseja sanción favorable al proyecto de Resolución en lo que respecta al acta de proclamación de concejales electos en las elecciones del 11 de junio del 2023.

Expedientes

Para la sesión de hoy el Ejecutivo Municipal envió la Cuenta de inversión Ejercicio 2022. Además presentó un proyecto sobre la urbanización de predios de Santa Catalina.

Mientras que los ediles proponen crear un paseo peatonal en Fragata Sarmiento y Ex Vía y del programa “Banda Soporte” en la Municipalidad de Corrientes. También se apuesta a crear el programa del Buen Contribuyente.

En este marco, los ediles de la oposición solicitaron informe sobre si se ha cumplido con la intimación a las empresas prestatarias a fin de normalizar la prestación del servicio del transporte urbano, tras seis días de paros que afectaron a miles de usuarios de la Capital.

Se debe señalar que para la sesión de hoy, el proyecto de creación de Registro de Condenados por delitos contra la integridad sexual en el ámbito de la Municipalidad de Corrientes cuenta con despacho favorable de las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos; de la de Diversidad, Género y Juventud y de Legislación.