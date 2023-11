Media sanción al Presupuesto: fuerte chicaneó de radicales a los peronistas

El Senado dio media sanción al proyecto de Presupuesto Provincial 2024 que contempla gastos por más de $1 billón. Sólo los legisladores oficialistas votaron a favor mientras que la oposición cuestionó la iniciativa y no acompañó. En respuesta hubo chicanas por la derrota electoal del peronismo. “Son la gata flora”, dijeron.

En la antesala de la sesión preparatoria que se realizará hoy a las 10, la sesión especial de ayer convocada para dar tratamiento al Presupuesto 2024 inició pasada las 18,30.

El senador Enrique Vaz Torres (UCR) remarcó los puntos importantes del proyecto. “Es una ley donde se encuentra incorporadas pautas macrofiscales, que si uno las lee detenidamente aparecen muy diferentes a la realidad y esto es merced a que cuando se elabora la ley de Presupuesto Nacional no tratada, no aprobada obliga a las provincias a incorporar el cálculo presupuestario para cumplir con la formalidad siguiendo estos parámetros”, aclaró para luego dar números.

“Contar con presupuesto deja a Corrientes en una situación formal y ventajosa frente a los cambios que se puedan realizar en el futuro”, dijo destacando “la política salarial, que la Provincia no ha incurrido en créditos a pesar de estar autorizados, los incentivos fiscales, el federalismo fiscal con los municipios comprometiendo un 142 por ciento de incremento en relación al presupuesto anterior”.

Habló del crecimiento de diferentes sectores del Estado y que lo que establece sobre la cantidad de horas cátedras y de agentes públicos “no significa en modo alguno una reducción de los agentes públicos”.

Luego tomó la palabra el senador Martín Barrionuevo (PJ). “Estamos aquí una vez más para tratar un presupuesto a las apuradas”, se quejó.

“Se nos dice que tiene que ver con cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, les recuerdo a mis colegas que en la Ley también está la obligación de rendir cuentas”, reprochó remarcando la necesidad de esperar la aprobación del Presupuesto Nacional y las políticas del nuevo Gobierno nacional.

Insistió con la falta de rendición de cuentas del 2022, se quejó por la falta de transparencia fiscal.

Aseguró que la Legislatura tiene parte de responsabilidad. “Tenemos un rol clave y uno de ellos es controlar al Ejecutivo”, recordó. “Tenemos la obligación de corregir esto”, insistió.

Se refirió a lo establecido para la planta del personal, se quejó por el presupuesto del Poder Judicial y habló de dependencia. Cuestionó los números en materia de obra pública y los subsidios al transporte público.

“Por estas cosas, porque quieren implantar un presupuesto a las apuradas porque no rinden cuentas, porque somos una de las provincias con menor transparencia, porque gastan millones en el control de asistencia y no saben decir cuanto son los empleados, porque siguen recortando el presupuesto de la justicia (...) por todos estos temas, el bloque del Partido Justicialista no va a acompañar el Presupuesto”.

A su turno, el senador José Aragón hizo un recuento de las declaraciones de funcionarios y referentes de diferentes sectores en cuanto a la necesidad de esperar la planificación del Gobierno nacional para avanzar con el Presupuesto local.

“Sé que hay hipocresía, se que aveces la mayoría de los números en las Cámaras hacen que se manejen de manera autoritaria”, dijo para luego referirse al contexto social económico y resaltar que muchos referente de Encuentro por Corrientes llamaron a votar positivamente por un cambio las últimas semanas previas a la elección. “Que cambio”, cuestionó señalando algunos puntos del Presupuesto.

“Estamos una vez más ante la presencia de un oficialismo, el gobernador una bancada oficialista que no tiene bien definida sus prioridades o si lo tiene”, cuestionó.

“No sólo es un presupuesto que define números y dinero que se va destinar a diferentes áreas, también es un proyecto político que hace rato dejó de mirar a la gente y solo mira el ombligo de la dirigencia que los tiene hace más de 20 años gobernando”.

El senador Sergio Flinta recogió el guante. Los tildó de “gata flora”, lo que generó la intervención del presidente de la Cámara de Senadores, Pedro Braillard Poccard ante las interrupciones de Barrionuevo y Aragón.

“Indudablemente lo del bloque justicialista tiene que ver con un estado de ánimo que genera la derrota”, chicaneo el legislador del oficialismo.

“Escuchamos discursos de derrotados”, sentenció recordando que de las cinco bancas que se renovaron en el Senado, cuatro obtuvo el oficialismo.

“Esto es un dato de la realidad, intentar echarle la culpa a dirigentes de Encuentro por Corrientes que votaron a Milei. Milei no ganó por eso, Milei ganó porque Massa representa un gobierno desastroso (...). Ahora resulta que Milei ganó por culpa nuestra, en realidad Milei no ganó, los que perdieron son ellos y eso es un poco el dato de la realidad que muchas veces el fanatismo no deja ver” dijo para luego recordarle el triunfo en las elecciones provinciales con el 70 por ciento.

“Esto es un poquito el reino del revés, vengo como legislador oficialista a defender este gobierno de Gustavo Valdes porque tiene elementos que ha revolucionado la provincia en muchísimos aspectos (...).

“Todos tenemos oportunidades y la política nos brinda a todos oportunidades y lo que hacemos las cosas bien somos retribuido con el voto popular, los que la hacen mal son castigados con el voto popular”, expresó.

Se quejó por las críticas de la oposición sobre la obra pública reclamando el estado de la Autovía de la Ruta 12. “Hay que ser más respetuosos, cautelosos, es un parlamento para hablar y discutir, yo vengo a salvaguardar la honorabilidad del gobierno correntino”, reclamó.

“Entiendo la posición del partido justicialista por ser oposición, se rebuscaron en cosas para expresar un discurso apocalíptico, pero por favor el mismo discurso lo escuchamos un año atrás”, cerró.

Por último, el senador Diógenes Gonzalez también se refirió al Presupuesto. Habló de la inversión en obras públicas que contempla el presupuesto provincial, apuntó contra el Gobierno nacional que “con la maquinita descalabra la economía de la gente”. Aseguró que la preocupación de la gente por la inflación impactó en el último resultado electoral que también afecta al Estado.

“Puede gustarnos o no lo que está por programar el Gobierno Nacional, pero es el resultado de varias décadas del desorden económico y de darle a la maquinita como si no tuviera fin”, dijo para luego recordar el recorte en materia de Impuesto a las ganancias e IVA y la demanda provincial. Además de poner énfasis en la posición de los gobernadores de Unión por la Patria que ahora piden medidas de compensación.

Casi al cierre y en respuesta a Barrionuevo también expuso otros ranking que ponderan a la Provincia en materia de presión fiscal y el empleo privado registrado, además de pedir que se mire los números del presupuesto ejecutado del Poder Judicial.