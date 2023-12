Iliana Calabró le suplicó a su hermana Marina: “Hay una familia que la necesita”

Iliana Calabró y su hermana, Marina Calabró, siempre cargaron con un peso por esa cuestión de que las dos son famosos y lo que representa cada una para el medio. Además, por el rol que cumple cada una.

Como periodista, Marina estaba en Intrusos cuando sacaron a la luz el escándalo que llevó a la cárcel a Fabián Rossi, por entonces pareja de la actriz y padre de sus hijos.

Más acá en el tiempo, en mayo de este año, Iliana contó está en pareja nuevamente y su hermana denunció que fue la última de la familia en enterarse del romance con un tal Luis, empresario dedicado a la marmolería. Hay chispazos, no están bien y de esto habló Iliana Calabró en PH, Podemos hablar. ¿El dato? no pudo contener su angustia en su relato.

En un momento de la noche, Andy Kusnetzoff pidió que pasen al frente los que tienen una herida que llevan a terapia, ella pasó, y contó: “Yo amo mucho, profundamente, a mi hermana (ahí ya se le quebró la voz), y necesito más presencia de mi hermana, y siento como que está esquiva a nosotros, a la familia ya desde que papá se fue (Juan Carlos Calabró murió en noviembre de 2013)”.

“Está muy metida y estoy muy contenta por este momento profesional fuerte que tiene, y siento que tiene que tomar conciencia de que hay una familia que la necesita en presencia. Más allá de que yo trato de poner siempre el cuerpo para un montón de cosas, uno a esta altura de la vida necesita estar acompañada por esa que es la par”, agregó la actriz.

Lejos de terminar ahí, siguió: “He hecho un montón de esfuerzo por acercarla, y cuesta mucho. Y creo que como ella el programa lo va a ver, lo hago público porque ya no sé de qué manera lograrlo. Que se acerque a nosotras, a mí, a la familia. A esto que es lo más grande que tiene, que tome conciencia que es lo más valioso que tiene”,

“Se puede ser exitoso, profesional, responsable…, me entero cosas, a veces, por colegas, y yo ya no sé de qué manera entrarle. Entonces, yo sé que esto lo va a ver, me duele mucho, pero de verdad queremos que le dé más tiempo a esto que es lo que vale de verdad. Le mando mensajes, la invito a cenar, pero los abre una semana después. Le da prioridad a los del trabajo, o no sé”, cerró.

(Fuente: Pronto)