Fiestas: Río de Janeiro y Nueva York, las capitales perfectas

Rio de Janeiro

Desde la vestimenta de blanco hasta los fuegos artificiales que iluminan Copacabana, la Reveillon convirtió a Rio de Janeiro en en un gran destino para celebrar la llegada de un nuevo año. Es que esta ciudad convierte el cambio en el calendario en una experiencia única que fusiona la tradición, vitalidad y alegría de la vibrante cultura brasileña.

La fiesta Reveillon tuvo sus inicios en la década de 1980 como un atractivo turístico y evolucionó a lo largo de los años hasta convertirse en una de las celebraciones de Año Nuevo más grandes y mágicas del mundo. La playase transforma en el escenario principal para este festejo donde millones de personas se encuentran para presenciar la deslumbrante exhibición de fuegos artificiales, tradiciones y música en vivo. La fiesta se extiende a lo largo de toda la costa y algunos de los lugares más recomendados para disfrutarla son, sin dudas, los balcones y ventanas de las residencias y hoteles ubicados en la Avenida Atlántica.

Además del gran espectáculo de luces, dos tradiciones son distintivas de esta celebración como símbolo de renovación y purificación para el año que comienza: saltar las siete olas al borde del mar y la vestimenta de blanco. Riotur, miembro asociado de la fundación Visit Rio, está trabajando para garantizarles a los cariocas y visitantes un festejo único con 12 escenarios repartidos en 10 puntos de la ciudad, haciendo la fiesta más democrática, plural y con muchas sorpresas.

Para celebrar los últimos minutos de 2023 y dar la bienvenida al 2024, el espectáculo de fuegos artificiales, que contará con diez ferries repartidos por la costa, será dirigido por primera vez por una orquesta sinfónica en vivo que estará en el Escenario de Copacabana, frente al Hotel Copacabana Palace. A su vez, con un espíritu de paz y respeto a la diversidad, la ciudad se prepara para dar la bienvenida a un importante grupo de artistas. La Nochevieja más grande del mundo recibirá en sus dos escenarios en la playa de Copacabana a Ludmilla, Glória Groove, Luísa Sonza, Teresa Cristina, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Belo, Nattan, Imperatriz Leopoldinense y Viradouro.

Nueva York

Múltiples celebraciones, paseos y decoraciones alusivas forman parte de la escena neoyorquina navideña al alcance de todos. Aquí una selección de actividades gratuitas o de bajo costo recomendadas:

-El emblemático Árbol de Navidad del Rockefeller Center estará expuesto hasta el 13 de enero. Sus 24 metros están cubiertos de 50.000 luces LED multicolores.

-Disfrute de los festejos gratuitos de víspera de Año Nuevo en los parques de la ciudad, incluidos los espectaculares fuegos artificiales de Prospect Park, en Brooklyn.

-Únase a miles de visitantes de todo el mundo para dar la bienvenida al 2024 con la caída de la bola en la víspera de Año Nuevo en Times Square. Llegue pronto para reservar su sitio en este acontecimiento único en la vida.

-Cada año, los residentes del vecindario Dyker Heights de Brooklyn iluminan sus casas con decoraciones navideñas increíbles. Lleve un termo de chocolate caliente y contemple las decoraciones con música festiva de fondo.

-El Dumbo Improvement District presenta una serie de eventos y actividades navideñas, entre los que se encuentran las animaciones proyectadas sobre el puente de Manhattan y la autopista Brooklyn-Queens Expressway (BQE). Las proyecciones podrán verse hasta el 31 de diciembre, todos los días de 4 a 10 de la tarde.

-Shine Bright ilumina Hudson Yards con 2 millones de luces parpadeantes. El despliegue incluye 725 árboles de hoja perenne y luces de 4 metros de altura en forma de globos aerostáticos.

-Pasee por The Shops at Columbus Circle (foto abajo) y disfrute de Holiday Under the Stars, con doce estrellas de 4,5 metros colgando del techo.

The Rink at Winter Village, en Bryant Park, ofrece patinaje sobre hielo en pleno centro de Manhattan (se pueden alquilar patines). La pista estará abierta hasta el 3 de marzo de 2024.

-El programa Calles Abiertas de Nueva York regresa este año, creando una zona peatonal alrededor del Rockefeller Center y en la Quinta Avenida, desde la calle 48 hasta la 59.

-Disfrute de aromas festivos a lo largo de la Quinta Avenida entre las calles 46 y 61. La Asociación de la Quinta Avenida se une a NEST Nueva York para esparcir en el aire la fragancia navideña característica de la marca.

-El 1° de enero, únase a cientos de valientes nadadores dándose un chapuzón helado en el océano Atlántico durante la zambullida de Año Nuevo del Club del Oso Polar de Coney Island. La participación es gratuita, pero se invita a los participantes a hacer donativos a organizaciones comunitarias.

-El Museo de los Niños de Manhattan ofrece una serie de programas festivos durante todo el mes de diciembre, como un ciclo de cantautores, celebraciones culturales, programas de víspera de Año Nuevo y mucho más.

-Wave Hill, en el Bronx, celebra las fiestas con una programación variada. El 14 de diciembre cree manualidades inspiradas en el invierno durante el evento gratuito Family Art-Palooza.

El Servicio de Parques Nacionales celebrará actos gratuitos de Kwanzaa en el Monumento Nacional African Burial Ground del 26 al 30 de diciembre. Las actividades para toda la familia incluyen fabricación de muñecas, pintura de caras y más.

Ya se pueden hacer reservas para la NYC Hotel Week, que ofrece un 24% de descuento en 160 hoteles del 3 de enero al 4 de febrero. Disfrute también de menús de restaurante a precio fijo, entradas 2x1 para Broadway y entradas 2x1 para atracciones, museos, visitas guiadas y artes escénicas como parte de NYC Winter Outing.