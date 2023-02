Benítez: “El PJ debe dejar de acomodar a los parientes en las listas y convocar a militantes”

El dirigente Rogelio Benítez, líder de la línea interna Corazón Peronista, alertó sobre el fracaso al que se encamina el Partido Justicialista de cara a las elecciones de este año. Lamentó la falta de acuerdo para la normalización de la fuerza. “Hay algunos pocos que no les conviene la normalización del peronismo”, alertó.

“Acá no se piensa en normalizar el partido. Hay muchos amigos a quienes no les interesa y escuchan solo a los que les conviene”, dijo y aseguró que “nosotros en Corazón Peronista tenemos armado un proyecto para las listas legislativas provinciales. La idea es avanzar con los primeros lugares para peronistas y no socios que después se vayan al oficialismo. Recuerden lo que pasó con Any Pereyra: fue viceintendenta con el PJ y cabeza de lista legislativa y ahora es oficialista”.

“Si no hay un espacio para debatir, para crear alternativas y mientras tanto, el vecino revuelve la basura buscando qué comer”, agregó. “Tienen que abrir la mesa de diálogo. Tengo reuniones pendientes con Pitín Aragón, Martín Barrionuevo y Gustavo Canteros”, anticipó.

“Tenemos que dejar el amiguismo de lado. Dejar de pensar en acomodar a los familiares y buscar a los dirigentes que realmente militan por la bandera de la justicia social. Si hacemos eso, el peronismo va a andar bien. Claro que hay que definir qué política implementaremos en la provincia”, aseguró.