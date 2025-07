Revelan la verdadera razón por la que Benjamín Vicuña le revocó el permiso a la China

Guido Záffora reveló en El Diario de Mariana la verdadera razón por la que Benjamín Vicuña le revocó el permiso de viaje de sus hijos a la China Suárez, lo que detonó una guerra entre la expareja.

“Lo que más le molestó a Vicuña es que la China no le comunique este viaje y le dio desconfianza”, dijo el periodista y luego sumó información: “Ella se enteró por televisión que él le había revocado el permiso de viaje, por eso está odiada”.

Al final, Martín Candalaft explicó: “El abogado de Vicuña no les informó, a pesar de que estaban negociando, lo que ellos querían era que se vaya de viaje pero más adelante; la excusa que usaba el letrado era que los nenes están en época escolar”.

EL MENSAJE DE LA CHINA SUÁREZ CONTRA BENJAMÍN VICUÑA: “ME DA POR LAS PELOTAS”

La China Suárez habló con Gustavo Méndez tras su comunicado contra Benjamín Vicuña y en Mujeres Argentinas el periodista dio a conocer el fuerte mensaje que la actriz le dejó sobre su expareja.

"Me dice la China Suárez ‘me voy unos días, tengo una reunión de trabajo’“, leyó el panelista y explicó: “Recuerden que le ofrecieron películas, eventos, desfiles, marcas y una serie allá, tienen varias ofertas, pero se va a reunir con una que es algo que está avanzando”.

“‘Voy a organizar todo este quilombo y vuelvo a buscar a mis hijos’”, sumó el comunicador y detalló: “Y me pone un corazón, luego le pregunto, ¿qué pasó con el comunicado? y me dijo ‘me guardé tantas cosas, fui leal con Benjamín y que ahora me quiera cagar, me da por las pelotas’”.

